Zoom Video Communications, Inc. fournit des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre et l'année 2024

Zoom Video Communications, Inc. a fourni des prévisions de résultats pour le troisième trimestre et l'année 2024. Pour le trimestre, l'entreprise s'attend à ce que le revenu total se situe entre 1,115 milliard de dollars et 1,120 milliard de dollars et le revenu en devise constante devrait se situer entre 1,117 milliard de dollars et 1,122 milliard de dollars.



Pour l'ensemble de l'année, la société prévoit un chiffre d'affaires total compris entre 4,485 et 4,495 milliards de dollars et un chiffre d'affaires à taux de change constant compris entre 4,516 et 4,526 milliards de dollars.