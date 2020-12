Zoom Video Communications : La valeur du jour à Wall Street ZOOM ne voit pas assez grand malgré ses résultats spectaculaires

Zoom Video dégringole de plus de 13% à 415,68 dollars l'action sur la place de New York, après la publication de perspectives d'une croissance moindre que celle, spectaculaire, constatée ces derniers mois. Pour le quatrième trimestre de son exercice 2020-2021, la société de visioconférence anticipe en effet un bénéfice par action ajusté de 77 à 79 cents et un chiffre d'affaires de 806 à 811 millions de dollars.



Cela reste, il est vrai, mieux que ce que les analystes attendent à l'heure actuelle, à savoir un bénéfice par action ajusté de 86 cents et 730,1 millions de dollars de revenus, mais l'arrivée des vaccins anti-covid pourrait bien rebattre les cartes. Zoom, qui a été le symbole pendant de longs mois des nouvelles pratiques en matière d'éducation et de télétravail, pourrait donc ainsi perdre son statut et voir sa croissance phénoménale s'étioler avec une vie redevenue "normale".



En attendant, le groupe a enregistré un nouveau trimestre impressionnant, toujours portés par la situation sanitaire dégradée. Sa croissance au troisième trimestre a été de 367% sur un an, pour atteindre un chiffre d'affaires de 777,2 millions de dollars. Et le bénéfice par action ajusté a, lui, été multiplié par 11 à 99 cents.



La firme de San José a largement dépassé le consensus (694 millions de dollars et 76 cents respectivement), mais également ses propres propres projections pour le trimestre d'un chiffre d'affaires de 685 à 690 million de dollars et d'un bénéfice par action ajusté de 73 à 74 cents.



Zoom a également indiqué qu'il comptait 433 700 clients avec plus de 10 employés, soit une augmentation d'environ 485% par rapport à l'année dernière, incluant 1 289 clients dont le chiffre d'affaires sur 12 mois dépasse 100 000 dollars (+136% sur un an).



Enfin, fort de ces résultats, Zoom a revu à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, et table désormais sur un bénéfice par action ajusté de 2,85 à 2,87 dollars (2,40-2,47 dollars précédemment) et sur un chiffre d'affaires de 2,575 à 2,58 milliards de dollars (contre 2,37-2,39 milliards de dollars précédemment).



A cela s'ajoute les recommandations de brokers, puisque JPMorgan et Stifel Nicolaus ont revu à la hausse leur objectif de cours sur le titre à 450 dollars, contre respectivement 425 et 400 dollars précédemment.



Depuis le début de l'année, l'action Zoom a grimpé de plus de 500%.