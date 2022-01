Zoom Video Communications : Migrer sa téléphonie vers le cloud pour répondre aux besoins de la Digital Workplace

Migrer sa téléphonie vers le cloud pour répondre aux besoins de la Digital Workplace

Charlotte Nizieux janvier 10, 20224 min. de lecture

par Laurent Pilo, Zoom Phone Enterprise Account Executive France chez Zoom

Le monde du travail a changé. Il n'est plus limité aux seules frontières du bureau. La communication et la collaboration peuvent se faire de n'importe où et sur un large éventail d'appareils comme des ordinateurs, des appareils mobiles, etc. Les entreprises doivent être capables de fournir des solutions de communication qui permettent cette flexibilité et qui s'intègrent facilement aux autres matériels et logiciels existants dans leur environnement professionnel.

Répondre à l'évolution des besoins

Les récents événements (augmentation du télétravail, attention accrue sur la santé et sur la sécurité, etc.) justifient en effet la croissance des usages des solutions de communication unifiée. Pour autant, plusieurs indicateurs donnaient à penser que cette transition de la téléphonie d'entreprise traditionnelle vers le cloud devenait nécessaire bien avant ces évènements. Ces indicateurs étaient nombreux, comme l'obsolescence des liaisons de télécommunications historiques, l'accélération du Bring Your Own Device (BYOD) et la disparition des réseaux physiques. Les nouveaux usages, qui se sont accrus pendant et après la pandémie, ont forcé les entreprises à s'adapter aux attentes du marché en termes de solutions de collaboration. Et avec la mise en place du travail hybride, il n'y a plus d'intérêt à conserver un téléphone sur chaque bureau. Il faut avoir "son téléphone" sur son ordinateur, sur son smartphone et sur n'importe quel device utilisé en situation de mobilité ou en situation de télétravail. Cette migration de la téléphonie dans le cloud s'impose donc comme une étape obligatoire pour répondre aux besoins des équipes et fluidifier leurs communications quels que soient les outils utilisés.

C'est aussi un moyen d'améliorer la rentabilité que la pandémie a exigée. Cette migration permet de réaliser des économies en réduisant la nécessité d'acheter de nouveaux équipements. Il n'est en effet pas nécessaire d'acheter, de mettre à jour ou de renouveler du matériel. En outre, cette transition peut se faire sans rupture avec le Direct Routing as a Service (DRaaS) qui crée un lien entre l'opérateur de téléphonie historique et l'environnement cloud.

Les avantages des communications téléphoniques dans le cloud

Les solutions de téléphonie dans le cloud ont été conçues pour relever ces défis. En ayant la possibilité d'utiliser une solution de téléphonie dans le cloud en même temps que ses applications, il est possible de travailler de manière transparente sans avoir à passer d'une application à l'autre. Une solution téléphonique de niveau entreprise offre aux utilisateurs la flexibilité dont ils ont besoin pour communiquer et collaborer de n'importe où, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent.

Les employés peuvent accéder aux communications téléphoniques professionnelles sur n'importe quels appareils personnels, ce qui leur permet d'accéder à leurs contacts téléphoniques professionnels où qu'ils soient. Et grâce à la possibilité de définir des heures d'ouverture personnalisables, de créer des files d'attente d'appels automatisées et de personnaliser un réceptionniste automatique, les équipes peuvent se détendre après les heures de travail tout en veillant à ce que les appels des clients soient traités.

Renforcer la sécurité avec une solution de téléphonie dans le cloud

Une des craintes exprimées par les entreprises avec le cloud est celle des cybermenaces - elles ont besoin d'une solution téléphonique sécurisée pour les aider à protéger leurs communications. Une solution de téléphonie dans le cloud permet aux fournisseurs de mettre constamment à jour leur logiciel et leurs caractéristiques, les entreprises étant ainsi à jour avec les protections de leur système téléphonique. Par exemple, le cryptage de bout en bout optionnel et des configurations flexibles liées aux enregistrements de l'audio des appels téléphoniques permettent de répondre aux besoins individuels des organisations des secteurs réglementés comme le gouvernement, les services financiers, la santé et l'éducation.

