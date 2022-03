Zoom Video Communications : Quel avenir pour le travail nomade et hybride en France ?

Quel avenir pour le travail nomade et hybride en France ?

Charlotte Nizieux mars 21, 20224 min. de lecture

Signé par Charlotte Nizieux, Porte Parole et Marketing Manager France chez Zoom

Lorsque la pandémie du Covid-19 a cloué tout le monde chez soi, la vie professionnelle a définitivement pris un autre visage. Nous sommes des millions à avoir ramené nos ordinateurs portables à la maison pour travailler sur des plateformes de communications unifiées comme Zoom, reprenant là où nous nous étions arrêtés la veille. Ce qui n'était au départ que temporaire est devenu partie intégrante du nouveau monde du travail. Aujourd'hui, ce nouveau mode de travail hybride entre présentiel et distanciel apparaît comme la nouvelle norme.

Depuis que les entreprises, les établissements d'enseignement, de santé et les organisations gouvernementales ont rouvert en France, Zoom s'attache à répondre à leurs besoins. Une enquête de Zoom récemment menée* par Momentive (anciennement SurveyMonkey) dévoile une tendance croissante en faveur du télétravail en 2022, avec trois travailleurs à distance sur dix (28 %) préférant rester à distance, soit presque deux fois plus qu'en 2021 (15 %). De plus, environ la moitié des travailleurs à distance déclarent que les outils de collaboration professionnels leur ont permis d'accomplir leurs tâches avec davantage de facilité qu'avant la pandémie. Grâce à Zoom, les entreprises, petites et grandes, peuvent briser les cloisonnements et encourager le travail collaboratif et coopératif.

Le défi consiste à déterminer comment les organisations peuvent s'assurer qu'elles permettent aux équipes de donner le meilleur d'elles-mêmes dans ce nouveau monde où les bureaux ne sont plus des espaces de production mais des lieux de rassemblement et d'échanges. Selon Eric S. Yuan CEO et fondateur de Zoom, « les trois mêmes thèmes reviennent sans cesse : talent, transformation et confiance. Les organisations qui donnent aux talents les moyens d'être productifs de n'importe où, qui repensent leurs anciens processus et qui fournissent des moyens de collaboration sûrs, sécurisés et privés peuvent construire l'avenir en toute confiance. Et nos solutions permettent d'y parvenir, où que l'on se trouve dans le monde".

Notre mission est "to bring happiness" tant chez nos clients qu'auprès de nos équipes réparties dans le monde. Ce que nous proposons à nos clients, nous l'appliquons en interne au quotidien : toutes les nouvelles fonctionnalités de notre plateforme de communications unifiées nous aident à rester en contact et à créer de la valeur pour notre entreprise. Le plus gros challenge collectif Zoom depuis deux ans a été d'accompagner la transformation digitale quasi instantanée de tous les secteurs pour faire face à la pandémie de Covid-19, y compris dans des industries parmi les plus anciennes et les plus traditionnelles. Pour y arriver, nous avons collectivement endossé un rôle d'évangéliste et d'éducateur auprès de toutes les entreprises et de tous les utilisateurs, que ce soit dans l'éducation, la santé, ou d'autres industries. Cela s'est d'ailleurs traduit par de nombreuses initiatives avec le don de licences gratuites à de nombreuses entités comme des écoles ou des organisations non gouvernementales (ONG).

Des universités françaises ont adopté la vidéo comme celles de Bordeaux, Paris ou de grandes écoles comme l'EM Normandie ou l'EM Grenoble, pour repenser l'enseignement. L'organisation Haute-Savoie Habitat a placé Zoom au cœur de sa stratégie de collaboration tandis que la Formule 1 a diffusé les Grands Prix et a proposé aux fans d'assister à des "virtual paddocks" via Zoom. Tous ces exemples donnent l'aperçu d'un avenir hybride du travail et de la collaboration, défini par la flexibilité, à l'intérieur comme à l'extérieur d'un bureau. C'est dans cette optique que Zoom est devenue une plateforme complète (vidéo-conférence, chat, webinars, téléphonie) offrant une expérience fluide, polyvalente et sécurisée tout en étant accessible quel que soit l'équipement.

Construisons l'avenir ensemble en transformant aujourd'hui pour demain !

*Enquête conduite entre le 11 et le 14 janvier 2022 sur un échantillon de 4 912 travailleurs