Zoom Video Communications : Révolution télétravail

Révolution télétravail

Charlotte Nizieux février 9, 20224 min. de lecture

BFM TV a interviewé des salariés de la start-up ManoMano, dont Christophe Dargnies, Directeur des ressources humaines, Aimée Bergeret, Responsable communication, et Antoine Jacoutot, Vice-président plateforme technologique, ainsi que Gaël Chatelain-Berry, conférencier et auteur de « Le bien-être au télétravail pour les nuls » et François Familiari, ingénieur avant-vente chez Zoom, pour une émission consacrée à la mise en place du travail à distance.

Reportage en écoute via ce lien (7 minutes)

ManoMano est utilisateur de Zoom et a compris tous les avantages possibles de la plateforme de communications unifiées lorsque le travail a été mis à l'arrêt le 17 mars 2020.

Christophe Dargnies, Directeur des Ressources Humaines de ManoMano

Avant la pandémie, 16 % des entreprises avaient des accords de télétravail et la France était très en retard. Le 17 mars 2020, on a basculé en 100 % télétravail.

Post pandémie, nous avons proposé à nos salariés une flexibilité très large, notamment en leur offrant entre zéro et cinq jours de télétravail. Pour que le télétravail fonctionne, cela passe par un accompagnement managérial de grande qualité. Cette confiance se développe à travers et grâce aux managers.

Pour le recrutement dorénavant le lieu d'habitation devient optionnel comme on peut recruter 100 % en remote : le pool de talents est bien plus large puisqu'il est désormais sur l'ensemble de la France.

Aimée, Responsable Communication de ManoMano

Je suis arrivée à Bordeaux à l'été 2021 grâce à la possibilité de télétravail à plein temps. Je dépose mes enfants à l'école pour 8h30 et je suis prête pour démarrer ma journée à 9h après un café. L'avantage du télétravail est que l'on est au calme et que l'on peut se concentrer sans perdre le contact grâce à la visioconférence.

Avec le télétravail, on ne pense plus seulement à notre vie professionnelle mais on cherche également à trouver un équilibre entre vie pro et perso.

Antoine Jacoutot, Vice Président Plateforme Technologique chez ManoMano

Chez ManoMano, Zoom était le choix évident car il répondait à nos attentes en termes d'adoption maximum, de simplicité d'utilisation, de performance et de modernité.

Par exemple, on a créé des "chambres" de visio ouvertes en permanence dans lesquelles tout le monde peut aller et venir pour des discussions informelles avec leurs équipes ou d'autres équipes comme on le ferait autour de la machine à café.

Gaël Chatelain-Berry, conférencier-auteur "Le bien-être au télétravail pour les nuls"

Le présentéisme à la française est un sujet qui est peut-être en train d'être traité. Dirigeants et managers n'avaient pas forcément confiance.

Pour bien télétravailler, il faut un cadre. Il faut que chaque manager se pose la question, "Quel est l'objectif mesurable sur une semaine" ?

Il aura fallu la pandémie pour enfin réaliser que le télétravail est un outil de bien être qui ne met pas en danger la productivité.

François Familiari, Ingénieur avant-ventes chez Zoom

Les outils de collaboration à distance existaient déjà mais la pandémie a permis de se rendre compte qu'ils fonctionnaient.

Ce qu'il fallait prendre en compte lorsque tout le monde travaillait à distance, c'était la sécurité des données et la confidentialité des échanges. Zoom propose un logiciel client riche en fonctionnalités qui s'appuie sur une gamme de technologies de cryptage pour contribuer à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs, notamment en offrant un cryptage de bout en bout (E2EE) en option.

Quelle sera la prochaine étape ? L'ajout de la virtualisation pour effacer la distance qui peut exister entre les équipes sur place et à distance afin d'annuler la sensation d'espace physique.

