Zoom Video Communications : accélère le développement des formations à distance d'Aftral

Zoom accélère le développement des formations à distance d'Aftral

Charlotte Nizieux septembre 17, 20215 min. de lecture

L'organisme de formation s'appuie sur les solutions de visioconférence de Zoom pour optimiser et faciliter l'apprentissage de ses stagiaires.

Premier organisme de formation en Transport et Logistique, Aftral regroupe plus de 120 centres et

écoles en France. Présent également sur certaines spécialités comme la sécurité, le tourisme ou les

ambulanciers, Aftral emploie 2800 salariés, dont 1400 formateurs. La société possède son propre

parc de véhicules et d'engins ainsi que de simulateurs pour entraîner ses apprentis et étudiants. Au total, Aftral forme plus de 220 000 personnes par an.

La majorité des formations dispensées par Aftral comportent à la fois une partie théorique et une partie pratique. Depuis de nombreuses années, la société a adopté une plateforme d'e-learning pour virtualiser les enseignements théoriques et elle poursuit maintenant la numérisation de ses parcours avec l'adoption de nouvelles technologies : simulateurs et réalité virtuelle. Cependant l'essentiel des activités se déroulaient dans le centre de formation et la question de l'enseignement à distance s'est vraiment posée à l'apparition de la crise sanitaire, où Aftral a dû adapter son organisation.

À cette occasion, la société a recommandé à ses formateurs l'utilisation de Zoom pour les cours qui se déroulaient auparavant en présentiel dans les salles de formation. Solution mise en œuvre pour faire face à l'urgence sanitaire, Zoom a globalement été très bien adoptée par les formateurs et les stagiaires. Grâce à la facilité d'usage et aux performances de Zoom, Aftral envisage aujourd'hui de pérenniser l'enseignement distanciel pour améliorer le services et pour gagner en compétitivité. À la tête de la DSI d'Aftral, Helder Matias nous explique pourquoi Zoom a non seulement permis d'assurer la continuité des services mais également ouvert de nouvelles perspectives en termes d'offres d'enseignement et d'expériences clients :

Qualité, sécurité et performances

« Nous avons remarqué que Zoom avait effectué un travail important sur la qualité audio et vidéo

des communications. Nous avons comparé plusieurs solutions en situation similaire et à chaque fois Zoom offrait la meilleure performance avec le moins de bande passante. Côté sécurité, nous avons également constaté que Zoom a montré une volonté très claire de garantir la sécurité des échanges et la confidentialité des données. Et ceci, sans pour autant nous obliger à créer un compte spécifique pour chaque stagiaire et étudiant, ce qui dans notre situation se serait avéré très compliqué ».

Adoption simple et rapide

« Zoom est très facile à installer. Il peut même être utilisé dans un navigateur web sans installation.

De la même façon, aucun compte n'est nécessaire pour que les stagiaires puissent se connecter. Enfin, la webconférence était le cœur de métier de Zoom et cela se voit dans l'ergonomie de l'outil : les utilisateurs ne sont pas submergés par des fonctionnalités annexes qui perturbent l'usage. Et, parce que Zoom propose une version gratuite, beaucoup de nos formateurs ou stagiaires maîtrisaient déjà la solution car ils l'utilisaient dans la sphère privée ».

Des fonctionnalités très pertinentes pour l'enseignement

« Zoom propose des fonctionnalités particulièrement bien adaptées à l'enseignement à distance,

comme la possibilité de « lever la main » pour demander à intervenir ou encore l'option Breakout

Rooms, très appréciée par nos formateurs pour scinder rapidement et simplement la classe en plusieurs groupes de travail et permettre au formateur d'aller et venir entre les différentes salles virtuelles et de superviser le travail de chaque groupe. »

Répondre aux nouvelles attentes des clients

« Cette situation a mis en évidence la nécessité de combiner l'enseignement en face à face avec l'apprentissage à distance. Ainsi, par exemple, dans une salle de 25 personnes, ne pouvant en accueillir plus que 15, il fallait que les 10 autres suivent les cours à distance. Nous avons donc déployé la solution Zoom Rooms qui permet de mixer sur le même cours des stagiaires en salle (sur site) et des stagiaires à distance. Cette solution se compose d'un grand écran tactile qui fait office d'écran de projection et de tableau blanc, de 2 caméras, d'un système audio et d'un écran de retour pour que le formateur voit les stagiaires à distance, le tout est piloté par une tablette. Là encore, Zoom répond très bien aux besoins de l'enseignement avec un sentiment d'immersion poussé pour les participants en distanciel qui voient, entendent et collaborent aussi bien avec le formateur qu'avec les stagiaires en salle de cours. À noter que cette solution est aussi une façon de répondre aux contraintes de certains stagiaires qui ne peuvent pas se déplacer dans le centre de formation pour diverses raisons ».

Optimiser notre organisation

« La solution Zoom Rooms nous a aussi ouvert de nouvelles perspectives en termes de formations en mutualisant les moyens entre nos centres de formation et en proposant plus de sessions de formation à nos clients pour mieux répondre à leur besoin. Zoom Room va nous permettre de rationaliser notre organisation tout en répondant mieux aux demandes de nos clients ».

« Sans la crise sanitaire, nous n'aurions peut-être pas intégré l'enseignement en distanciel aussi

rapidement et c'est grâce à Zoom que nous avons pu accélérer l'adoption des technologies de

webconférence. Si l'outil n'avait pas plu à nos formateurs ou si son usage avait été trop complexe, nous n'aurions probablement pas pu assurer la continuité d'une partie de nos enseignements avec une qualité d'enseignement proche du présentiel. En d'autres termes, Zoom a simplifié et accéléré notre transformation vers plus de digital dans nos activités ».

N'oubliez pas de partager cet article