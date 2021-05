Zoom Video Communications : 4 avantages décisifs pour les étudiants de l'EM Normandie grâce à Zoom

4 avantages décisifs pour les étudiants de l'EM Normandie grâce à Zoom

Ciara Harris mai 11, 20216 min. de lecture

Être l'une des meilleures écoles ne suffit plus pour former les nouvelles générations. Il faut désormais être capable d'offrir les meilleures pratiques de la formation digitale et de l'enseignement à distance pour assurer la même qualité d'enseignement à tous, en toutes circonstances. C'est la volonté de l'EM Normandie, grande école de commerce française, qui devance les besoins de ses élèves depuis sa création il y a plus de 150 ans !

L'école, qui appartient à la Conférence des grandes écoles françaises, avait déjà mis en place depuis 1990 des solutions de classes virtuelles pour ses formations e-Learning hybrides afin de garantir l'accès à la formation aux étudiants qui en avaient besoin tels que les étudiants en longue maladie, à l'étranger ou en entreprise. La pandémie a généralisé ce besoin en 2020. L'EM Normandie est donc passée à la vitesse supérieure avec Zoom pour assurer une continuité pédagogique sans faille.

Dans cette étude de cas, Olivier Lamirault, directeur de l'innovation et des technologies éducatives de l'EM Normandie, qui met en oeuvre et accompagne la transformation numérique des pratiques pédagogiques de l'établissement, revient sur les bénéfices quotidiens apportés par Zoom pour les 5000 étudiants répartis sur les cinq campus de l'école à Caen, Le Havre, Paris, Oxford en Angleterre et Dublin en Irlande.

1 - Oublier le support technique

« Tous les outils testés avant Zoom étaient des outils à problèmes. En septembre 2019, j'étais toujours à la recherche de l'outil optimal. En quête de la 'solution miracle', j'ai mis Zoom dans la liste des solutions à tester. Zoom s'est avéré être une réponse, simple, robuste, efficace et adaptée aux usages pédagogiques. Nous l'avons retenu pour nos dispositifs de formation e-Learning et nous l'avons mis en exploitation et là, plus aucun ticket de support! Quand on vous laisse tranquille c'est que tout va bien ! Avec le confinement, pour assurer notre continuité pédagogique, toute l'école est passée en mode distanciel de mars à août 2020. Nous n'avons eu aucun problème technique pour réaliser 250 à 400 sessions Zoom par jour. De facto, Zoom a bien été accueilli par tous, les professeurs comme les étudiants. Cela a été l'alternative qui nous a permis d'assurer 100% de nos cours. »

2 - Changer pour Zoom en un claquement de doigt

« Changer ne se fait pas en un claquement de doigt. Pourtant, en mars 2020, il a fallu le faire ! Nous avions déjà retenu Zoom comme solution de classe virtuelle pour les formations e Learning, mais là nous devions passer à une exploitation globale avec 5 campus, 5000 étudiants, 700 enseignants pour 100% des emplois du temps. Nous pouvions avoir des surprises. Nous avons transposé notre modèle classique au modèle distanciel avec Zoom en deux semaines seulement, et ce, sans changer les emplois du temps. Nous avons fait le choix de maintenir la relation professeurs/étudiants telle qu'elle était en classe. La mise en route de Zoom a été simple et fluide, cela a pris 24 heures. C'est la partie émergée de l'iceberg. Le plus compliqué a été l'intégration de ce nouvel outil au sein de notre système d'information et la formation des utilisateurs. Nous avons dû connecter notre ERP à Zoom pour automatiser la création des sessions de classes virtuelles. Nous avons dû synchroniser ces opérations avec notre intranet et notre plateforme de formation ainsi que former les professeurs et les étudiants en urgence. Le résultat: la génération de liens donnant un accès direct aux sessions Zoom à partir des outils que nos enseignants et nos étudiants utilisent tous les jours.

Le premier jour de l'ouverture 'full online', nous avons tout surveillé avec un peu d'angoisse. Mais rien, pas un problème, le compteur des sessions live grimpait, 10, 50, 100, 150, des milliers d'étudiants connectés, l'outil a tenu ses promesses. Nous avons choisi Zoom alors que nous pouvions travailler avec d'autres outils dont des outils gratuits. En calculant le Coût Total d'Utilisation, on s'est aperçu que le gratuit coûtait cher. Nous avons préféré payer pour une solution robuste comme Zoom pour assurer la qualité de service, l'écart de prix n'étant pas si significatif. »

3 - Des outils d'animation pédagogique plus intéressants chez Zoom

« La solution Zoom est la seule à proposer les outils d'animations technologiques qui fonctionnent tout le temps. C'est ce que j'attendais. Nous avons aujourd'hui des outils de travail en groupe, de chat, de partage de documents et de sondage disponibles pour nos 5000 étudiants, où qu'ils soient et ce même avec une bande passante qui n'est pas au top. Dans notre choix, nous avons en effet été attentifs à la consommation de bande passante par l'outil de classe virtuelle. Tous nos étudiants et tous nos enseignants devaient pouvoir suivre les cours en distanciel même avec un faible débit. Aucune excuse pour être absent ! Durant l'été 2020, nous avons équipé les 110 salles des 5 campus en matériel vidéo et audio pour les rendre accessibles avec Zoom Room. Nous avons pu ainsi faire face aux contraintes imposées par la situation sanitaire à savoir former 100% des étudiants avec une jauge de 50% d'étudiants présents sur campus. Nous avons imaginé le mode « twinning delivery », un mode de formation synchrone, avec 50% des étudiants en virtuel et 50% en présentiel, adaptable selon les recommandations sanitaires. Nous réalisons aussi des webinars de 500 à 1000 utilisateurs.»

4 - Un avenir hybride pour une continuité pédagogique grâce à un campus numérique

« Nous sommes désormais en capacité de fonctionner 24h sur 24 ce qui est important du fait de nos activités de formation sur plusieurs continents. Aujourd'hui, avec nos installations, un professeur à Singapour lance une session Zoom réunissant 25 étudiants présents dans une salle avec Zoom Room sur notre campus d'Oxford et 25 étudiants se trouvant à domicile en Grande-Bretagne et n'importe où ailleurs dans le monde. Zoom, intégré à notre offre pédagogique, nous permet d'élargir notre offre de formation. Nous imaginons déjà que tout va continuer via un véritable campus numérique. Nous pourrons ainsi concevoir toutes les configurations pour les étudiants et nos 700 intervenants partout dans le monde. Notre organisation est passée dans un nouveau mode de fonctionnement. On la dessine en intégrant la dimension virtuelle, on ne parle pas de substitution mais plutôt de symbiose des deux mondes. Ils se complètent, ils se renforcent tout comme notre qualité de service. Nos étudiants auront le choix de se former selon les contraintes de leur situation, étudiant malade, en alternance ou à l'étranger. Les situations sont nombreuses. Notre modèle de 'Twinning Delivery' apporte l'agilité dont tout le monde a besoin pour faire face à ses besoins d'acquisition de nouveaux savoirs. »

N'oubliez pas de partager cet article