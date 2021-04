Zoom Video Communications : Criteo choisit Zoom pour réinventer son organisation du travail

Criteo choisit Zoom pour réinventer son organisation du travail

Charlotte Nizieux avril 28, 20215 min. de lecture

Dans un monde de plus en plus numérique, les usages du marketing et de la publicité doivent s'adapter à l'évolution des consommateurs et des exigences des marques. Le champion français de la publicité ciblée, Criteo, fournit ainsi aux spécialistes du marketing du monde entier des publicités fiables et pertinentes et des outils pour mieux connaître et servir leurs clients.

Dans le contexte de crise sanitaire que le monde traverse, les 2 600 membres de l'équipe internationale Criteo ont pu mettre en place l'organisation nécessaire pour continuer leur collaboration avec plus de 20 000 clients et de milliers d'éditeurs dans le monde entier. Alexandre Villoing, Head of IT end-user services, définit et exécute les stratégies en matière de logiciels de collaboration, de téléphonie et d'assistance globale aux utilisateurs. Il nous explique comment les solutions Zoom ont permis cette mise en place rapide, stable et pérenne.

1. Des Zoom Rooms au succès immédiat

« Avant le début de la pandémie, nous avions déployé à Paris des Zoom Rooms pour réorganiser nos salles de réunions et simplifier la vie de nos utilisateurs. Nous sommes une entreprise internationale avec des bureaux présents partout dans le monde et nous avons toujours eu ce besoin de vidéoconférence pour donner la possibilité aux collaborateurs de travailler facilement entre eux d'un bureau à l'autre. Nous pouvons désormais monter une réunion en quelques secondes. Ces salles de conférence équipées avec du matériel audio et vidéo, certifiés Zoom, permettent de lancer ou de rejoindre facilement des réunions vidéo en un simple clic. Il n'y a plus de manipulations complexes qui font perdre du temps à chaque début de réunion. Tout est intégré, stable et instantané ! L'expérience de la vidéo chez Criteo a été changée grâce à nos Zoom Rooms. Leur succès a été immédiat. »

2. Des fonctionnalités utiles au quotidien

« Les outils intégrés dans Zoom facilitent le travail quotidien des équipes. Après un an d'utilisation, nous sommes satisfaits de la solution et des fonctionnalités telles que les tableaux blancs, le partage d'écrans et le sous-titrage en direct des réunions. Nous apprécions particulièrement la possibilité de prise en main à distance pour piloter virtuellement des postes. Une fonction très utile pour la co-écriture de présentations par exemple, ou pour le support applicatif. Nous plébiscitons aussi les Breakout Rooms pour les sessions de formation à distance. Cela permet de faire des petits groupes de travail en sous-groupes de la formation principale. Nous utilisons bien sûr des outils comme Outlook et Slack dont l'usage est parfaitement intégré à Zoom. Même les outils amusants comme les fonds virtuels interchangeables sont devenus pertinents. Cette fonction qui permet de se mettre en scène ailleurs que dans son salon est même à l'origine de concours de fonds virtuels chez Criteo ! »

3. Une communication unifiée avec Zoom Phone conçue pour la plateforme Zoom

« Au-delà des solutions pour la vidéoconférence et les webinars, nous avons décidé depuis la pandémie de basculer notre téléphonie fixe sur Zoom Phone afin d'unifier nos communications et de rester joignable partout. La solution de téléphonie sur le cloud de Zoom simplifie nos communications vocales grâce à son application tout-en-un pour la vidéo et le téléphone, surtout quand les collaborateurs travaillent à distance. »

4. Un système stable, sécurisé et rentable qui initie un monde hybride

« Au bout d'un an d'usage intensif en télétravail, la promesse est tenue. La connexion est stable, Zoom sait gérer les usages et appliquer la bonne résolution de vidéo si besoin pour assurer une connexion audio optimale, quelle que soit la qualité de connexion. Zoom vise à assurer la continuité de la qualité audio pour tous. Aucune interruption de service ni incident n'a été enregistré, même lors des pics d'activité et c'est cette stabilité et cette simplicité qui ont été les premiers vecteurs d'adoption des outils pour nos réunions de travail, d'équipe, de direction, nos rendez-vous clients, nos webinars ainsi que nos formations… Tout ce qui a été mis en place pendant la pandémie va pouvoir continuer dans un mode stable et sécurisé. Zoom a en effet relevé les challenges en sécurité apparus au début de la pandémie. La plateforme offre des solutions sécurisées sans dégrader l'expérience utilisateur.» déclare Alexandre Villoing.

« Il est aujourd'hui impossible de se passer de Zoom. Nul ne pourrait travailler sans dans le contexte actuel. Zoom est devenu un outil critique de l'entreprise à l'instar de la messagerie instantanée. C'est un outil qui va survivre à la crise sanitaire et rester dans nos usages grâce à son ROI en gain de temps et au confort qu'il apporte. Le monde « d'après » chez Criteo sera ainsi hybride, virtuel et présentiel à la fois. »

