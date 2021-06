Zoom Video Communications : Haute-Savoie Habitat poursuit sa mission grâce à Zoom

Haute-Savoie Habitat poursuit sa mission grâce à Zoom

Malgré des conditions de travail complexes depuis plus d'un an, le premier bailleur social du département de la Haute-Savoie assure sa mission d'intérêt général sans aucune rupture, porté par la technologie Zoom.

Avec plus de 20 000 logements gérés dans le département, la mission d'intérêt général de l'office public Haute-Savoie Habitat est majeure. Du haut de ses 90 ans, l'organisme œuvre chaque jour pour produire le plus de logements possible et répondre aux besoins des foyers les plus précaires. Pierre-Yves Antras, Directeur Général et mandataire social de Haute-Savoie Habitat et auteur du livre, 'Libérer son entreprise', nous raconte comment lui, et les 300 personnes de l'office public, réussissent à accomplir leurs missions malgré le contexte sanitaire en s'appuyant sur Zoom.

Le passage au mode collaboratif

« Il y a dix ans, Haute-Savoie Habitat s'est engagé dans un projet stratégique qui porte le nom de « Cap Confiance » afin d'entamer un exercice sur la qualité de vie au travail. L'idée était de libérer les contraintes managériales pour adopter des modes collaboratifs et bienveillants. Nous avons donc travaillé sur le lâcher-prise, sur le chemin de la confiance et mis l'intuition au service des besoins de l'entreprise. Ainsi en mars 2019, en suivant notre intuition, nous avons fait le constat que nous n'avions pas d'outils numériques assez puissant pour travailler à distance. Nous étions vraiment en retard et nous avons décidé de regarder ce qui existait afin de travailler de manière plus dématérialisée, à distance.»

Zoom : le bon choix !

« Zoom devenait de plus en plus connu du grand public en France, j'avais déjà assisté à de nombreuses réunions en visioconférence avec différents systèmes mais Zoom m'a paru plus fluide et plus simple que les autres. Nous avons alors décidé d'acquérir 300 licences, ce qui correspond à une par salarié. Le déploiement a été rapide entre novembre 2019 et mars 2020, nous avons reçu les dernières webcams le 15 mars et nous étions ainsi prêts à fonctionner du jour au lendemain au printemps 2020. »

Zoom permet de garder le contact dans une région en tension

« En Haute-Savoie, il y a 25 000 demandes de logements sociaux en attente et le délai moyen d'attente est de quatre ans. La vie coûte plus cher ici, se loger est plus cher et la situation est aussi tendue qu'en Ile-de-France. Le logement est donc une priorité sociale et nous ne pouvions pas perdre le contact avec les demandeurs, ni subir de rupture dans la réalisation de notre mission. Zoom nous a permis de rester au service de l'entreprise et des usagers, sans aucune rupture dans nos commissions d'attribution des logements. »

La structure Haute-Savoie Habitat portée grâce à Zoom

« Depuis mars 2020, les outils Zoom sont utilisés partout. Ils permettent d'assurer notre mission principale de sécurisation de nos collaborateurs et locataires. Zoom sert par exemple pour les rencontres avec le maire, les formations de nouveaux élus aux logements sociaux, les réunions de bureau, les commissions d'attribution (validées juridiquement), les comités de direction, les comités de crise, les rendez-vous avec les locataires etc. Nous nous sommes très vite rendu compte que c'était un super outil de partage avec la sensation d'être loin et proche en même temps, Zoom est une sacrée bouée pour tous. C'est un réel avantage car nous ne sommes pas isolés, seuls chez nous. Les visios Zoom créent une proximité et permettent la circulation d'informations descendantes et ascendantes. Nous avons aussi pu intégrer nos outils Calendly et Outlook pour plus de fluidité. Malgré le contexte difficile, il y a un effet d'opportunité qui nous a fait progresser sur l'outil dématérialisé. Aujourd'hui c'est un gain de temps pour tous, y compris pour les locataires car nous pouvons répondre plus vite à leurs besoins.

Zoom est désormais un outil qui nous accompagne au quotidien. Il répond à toutes nos phases d'approche et à notre culture d'entreprise libérée. La structure de Haute-Savoie Habitat a été portée grâce à cet outil. »

