Zoom annonce le lancement de la plateforme Zoom Events pour des expériences virtuelles

SAN JOSÉ, Californie, 20 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) a annoncé aujourd'hui que Zoom Events, une plateforme tout-en-un capable de produire des expériences virtuelles interactives et engageantes, sera disponible cet été. Zoom Events combine la fiabilité et l'évolutivité des fonctionnalités Réunions, Discussions et Video Webinars Zoom dans une solution complète pour les organisateurs d'événements, avec la possibilité de produire des événements payants en direct pour des publics internes ou externes de toutes tailles.



Zoom Events a quelque chose à proposer pour une variété de cas d'utilisation, allant de la possibilité pour les grandes entreprises de gérer et d'héberger de manière transparente des réunions internes de vente et générales et des événements externes comme des conférences d'utilisateurs, aux petites entreprises et entrepreneurs qui utilisent OnZoom pour créer, héberger et monétiser des événements, notamment des cours de fitness et de cuisine, des représentations théâtrales, etc. Dans le cadre du lancement de Zoom Events, OnZoom, actuellement en version bêta, sera rebaptisé et intégré à Zoom Events, et pourra être soit privé, soit recherché et exploré publiquement.

La récente étude mondiale de Zoom, How Virtual Do We Want Our Future to Be? (Dans quelle mesure voulons-nous que notre avenir soit virtuel ?), a interrogé les gens du monde entier sur le rôle des communications vidéo dans notre vie quotidienne dans un monde post-pandémie. Aux États-Unis, 80 % des répondants ont convenu que chaque aspect de notre vie continuera d'avoir un élément virtuel après la pandémie, 52 % des personnes interrogées aux États-Unis prévoyant de profiter à la fois d'événements physiques et virtuels, renforçant la nécessité d'une solution tout-en-un qui créera des expériences d'événements hybrides/virtuels transparentes.

Avantages de la plateforme Zoom Events :

La possibilité de construire un centre d'événements pour gérer et partager facilement les événements

Une billetterie et une inscription personnalisables

Un contrôle de l'accès et de la facturation depuis un seul portail

L'organisation d'une variété d'événements - gratuits ou payants, ponctuels ou en série

La réunion de participants avec le réseautage intégré

Le suivi des statistiques des événements comme la fréquentation, l'inscription, les revenus et bien plus

Les événements peuvent rester privés ou être publiés dans notre répertoire public pour que d'autres personnes en aient connaissance

Zoom Events peut être utilisé avec une licence payante Video Webinar ou Réunions Zoom

« Nous vivons un moment passionnant chez Zoom où le rythme de l'innovation continue de s'accélérer », a déclaré Oded Gal, directeur des produits chez Zoom. « Nous savons que les gens recherchent de la flexibilité dans la façon dont ils assisteront aux événements à l'avenir. Le modèle hybride est là pour rester, et Zoom Events est une solution idéale pour nos clients qui cherchent à produire et à organiser des événements pour le public, les entreprises ou les clients avec une solution à la fois simple et puissante. C'est une autre façon pour nous d'aider nos clients à évoluer pour répondre aux demandes des consommateurs et à l'évolution du paysage virtuel et hybride. »

Pour en savoir plus sur Zoom Events, veuillez consulter le site Web de Zoom Events et lire notre dernier article de blog .

À propos de Zoom

Zoom est fait pour vous. Nous vous aidons à exprimer vos idées, à communiquer avec les autres et à bâtir un avenir limité uniquement par votre imagination. Notre plateforme de communications sans friction est la seule qui a commencé par la vidéo comme fondement, et nous avons établi la norme en matière d'innovation depuis lors. C'est pourquoi nous sommes un choix intuitif, évolutif et sécurisé aussi bien pour les particuliers, que les petites et grandes entreprises. Fondée en 2011, Zoom est cotée en bourse (NASDAQ : ZM) et a son siège social à San José, en Californie. Rendez-vous sur zoom.com et suivez @zoom .