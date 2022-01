Zoom devient le premier client de communications vidéo à obtenir la certification Critères communs

Délivrée par l'Office fédéral allemand pour la sécurité en matière de technologies de l'information, la certification renforce l'engagement de Zoom en matière de sécurité

SAN JOSÉ, Californie, 10 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) a annoncé aujourd'hui que Zoom Meeting Client version 5.6.6 est devenu le premier client de communications vidéo à obtenir la certification Critères communs de l'évaluation d'assurance niveau 2 (v3.1 rév. 5), publié par l' Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information (BSI).



Les Critères communs sont une norme internationale permettant d'évaluer objectivement qu'un produit informatique satisfait à un ensemble défini d'exigences de sécurité. L'évaluation implique l'analyse d'un ensemble spécifique d'objectifs de sécurité, y compris la documentation d'orientation, la conception architecturale, les aspects du cycle de vie, les tests et l'évaluation de la vulnérabilité. Zoom Meeting Client v5.6.6 a été évaluée par le BSI en fonction de la norme Critères communs, qui a conclu qu'elle présente une chaîne de preuves claires selon laquelle le processus de spécification, de mise en œuvre et d'évaluation a été mené de manière rigoureuse et normalisée.

Mutuellement reconnus dans plus de 25 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Allemagne, les Critères communs sont considérés comme une référence de premier plan pour la certification de la sécurité des produits informatiques. De plus en plus d'utilisateurs s'attendent à ce que les fournisseurs informatiques produisent des preuves dignes de confiance et fiables étayant les capacités de cybersécurité de leurs produits.

« Cette certification Critères communs représente une étape majeure pour Zoom », a déclaré Jason Lee, directeur de la sécurité de l'information chez Zoom. « Nous sommes le premier client de communications vidéo à recevoir cette certification importante, renforçant ainsi notre engagement envers nos clients. La sécurité et la confidentialité sont les pierres angulaires de tout ce que nous faisons, et nous imaginons continuellement de nouvelles solutions sécurisées pour tous les utilisateurs de notre plateforme. »

À l'heure actuelle, le BSI a certifié la version 5.6.6 de Zoom pour Windows, macOS, iOS et Android. Bien que la version 5.6.6 était la version de Zoom client disponible au moment de la certification, nous recommandons toujours aux clients d'utiliser la dernière version du client afin de profiter des dernières mises à jour et fonctionnalités de sécurité de Zoom.

« La certification Critères communs est une référence mondiale en matière de cybersécurité », a commenté Sandro Amendola, responsable du département normalisation/certification/sécurité des réseaux de télécommunications chez BSI. « Le client Zoom a démontré une norme de sécurité élevée sur l'ensemble de son produit, complétant avec succès l'une des procédures d'évaluation les plus exigeantes qu'une entreprise puisse entreprendre. »

Pour en savoir plus sur la certification Critères communs de Zoom, veuillez consulter le site Web du BSI et le Trust Center de Zoom .

À propos de Zoom

Zoom est pour vous. Nous vous aidons à exprimer vos idées, à communiquer avec les autres et à bâtir un avenir limité uniquement par votre imagination. Notre plateforme de communications sans friction est la seule à avoir commencé par la vidéo comme fondement, et nous avons établi la norme en matière d'innovation depuis lors. C'est pourquoi nous sommes un choix intuitif, évolutif et sécurisé aussi bien pour les particuliers que les petites et grandes entreprises. Fondée en 2011, Zoom est cotée en bourse (NASDAQ : ZM) et a son siège social à San José, en Californie. Rendez-vous sur zoom.com et suivez @zoom .