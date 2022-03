Zoom : une évidence pour le télétravail dans le secteur public

Charlotte Nizieux mars 8, 20225 min. de lecture

La fonction publique fait sa transition vers le travail hybride. Même avant la pandémie de Covid-19, le télétravail commençait à se développer dans le secteur public et l'Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique passé entre la Ministre de la Transformation et de la Fonction publique, les syndicats et les travailleurs de terrain a créé un climat propice au déploiement et à l'adoption accélérés du travail à distance. Cet accord pose des bases, aussi bien juridiques qu'organisationnelles pour la mise en place du télétravail. Du droit à la déconnexion, à l'accès aux outils numériques en passant par la nécessité d'accorder un accès égalitaire au télétravail, il décrit comment le travail à distance doit se déployer dans la fonction publique, et de surcroît, comment les outils numériques doivent s'adapter à cette réalité et les composantes essentielles qu'ils doivent garantir. Il est intéressant de voir comment une solution comme Zoom peut répondre à tous ces enjeux.

D'abord, Zoom garantit un accès simple et transparent à une solution de communications unifiées capable d'accompagner les travailleurs aussi bien au bureau qu'à distance. En combinant visioconférence, chat et téléphonie, Zoom permet aux télétravailleurs d'avoir la même expérience où qu'ils se trouvent.

La capacité de Zoom à unifier les moyens de communications garantit ainsi à tous les acteurs de la fonction publique, où qu'ils soient, de pouvoir communiquer et interagir avec leurs collègues, même sur le terrain à travers un outil unique. L'usage de Zoom Phone s'inscrit en outre dans la logique de dématérialisation de la téléphonie. Zoom Phone permet en effet de basculer sur une solution de téléphonie dans le cloud, intégrée aux autres canaux de communication, sans avoir besoin de changer le matériel utilisé, répondant ainsi aux enjeux de simplification et de réduction des coûts.

Cette capacité à garder les équipes connectées ne doit toutefois pas empiéter sur la vie privée des collaborateurs. Comme le stipule l'accord signé par la ministre et les partenaires sociaux, tous les collaborateurs ont un droit à la déconnexion et le télétravail ne doit pas devenir un prétexte pour les solliciter en dehors de leurs heures officielles de travail. C'est pour répondre à ces besoins que Zoom prévoit des solutions pour permettre le droit à la déconnexion des collaborateurs. Ces derniers et les administrateurs peuvent définir les horaires de travail, ce qui signifie que les utilisateurs ne recevront pas d'appel ou de notifications en dehors de ces plages horaires. La solution Zoom Phone permet ainsi de manière globale de définir des horaires d'ouverture, de fermeture et de vacances afin d'acheminer les appels vers les utilisateurs ou bien vers une messagerie vocale lorsque l'entreprise est fermée.

L'usage de Zoom s'inscrit en outre dans la logique d'inclusion du télétravail souhaitée par la ministre de la Transformation et de la Fonction publique et les acteurs sociaux. La visioconférence permet en effet une meilleure interaction des agents via la vidéo, le partage, les espaces de collaboration persistants permettant une conservation du lien social entre les collaborateurs à distance. Par ailleurs, Zoom a multiplié les outils pour faciliter l'accès à ses solutions pour les personnes avec des besoins spécifiques. Que ce soit la transcription automatique pour le texte, le "text to speech" (la transcription du texte en audio) ou le sous titrage, Zoom facilite la communication pour tous.

Dans une logique d'égalité face à l'accès au travail, les solutions Zoom permettent aussi de réduire les distances. La solution de salle de conférence assure à tous d'avoir un niveau d'interaction équivalent à ce qu'il pourrait avoir en présentiel. La qualité de la vidéo est aujourd'hui devenue un atout indispensable pour garantir l'égalité entre les personnes sur place et à distance et assurer que personne ne soit laissé sur la touche.

Enfin, et c'est un des points les plus importants, Zoom a démontré son engagement pour la sécurité de ses utilisateurs, avec notamment l'obtention début décembre des certifications ISO/IEC 27001:2013 et SOC 2 + HITRUST pour l'ensemble de ses produits. En 2021, la sécurité et la protection des données sont ainsi devenues une priorité pour bon nombre d'organisations permettant à leurs salariés de travailler d'où ils le souhaitent. Quel que soit l'usage des utilisateurs - visioconférence bien sûr, mais aussi téléphonie, webinaires, chat, ou événements - ils recherchent la même chose : des plateformes dotées de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité pour assurer la protection de leurs données. Et ces préoccupations sont largement partagées par les acteurs de la fonction publique.

En avril 2020, Zoom a réaffirmé sa volonté de renforcer la sécurité de sa plateforme.Plus de 500 000 entreprises font confiance à Zoom et bénéficient de nombreux paramètres de sécurité. Le chiffrement de bout en bout (E2EE) optionnel a été mis en place et utilise la même norme AES-GCM 256 bits que pour les Zoom Meetings standards. Dans une réunion dont l'option E2EE est activée, les clés de chiffrement ne sont connues que des appareils des participants à la réunion et aucun tiers - pas même Zoom - n'a accès aux clés utilisées pour chiffrer la réunion. Une autre fonctionnalité consiste au contrôle de l'acheminement des données, qui permet aux administrateurs de choisir les datacenters qui traitent les données en transit de leurs réunions et webinaires.

Tous ces atouts font de Zoom une solution particulièrement indiquée pour répondre aux enjeux du déploiement du télétravail dans la fonction publique. Au-delà de fournir un outil numérique de pointe, Zoom permet de gommer les inégalités tout en garantissant à chacun une expérience du télétravail en accord avec leurs attentes et leurs besoins.