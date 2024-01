ZoomerMedia Limited est une société multimédia engagée dans la création de contenu, de services et d'expériences pour les publics canadiens. Le secteur Télévision de la société comprend ses stations de télévision spécialisées et conventionnelles (Vision TV, ONE TV, Joy TV à Vancouver, FAITH TV à Winnipeg et TVL Channel 5). Le secteur Radio comprend les stations de radio de la société. Le segment Presse publie les magazines ZOOMER, On The Bay et Tonic. Le secteur Membres et redevances comprend les activités d'exploitation de l'Association canadienne des personnes retraitées (CARP) ainsi que les services d'adhésion et de marketing de la CARP. Le secteur numérique comprend les activités des entreprises numériques, telles que blogTO et Daily Hive, ainsi que l'exploitation de EverythingZoomer.com et d'autres plates-formes numériques. Ses autres activités comprennent la production de ZoomerShows et d'autres salons professionnels et grand public destinés à la tranche d'âge des 45 ans et plus. Elle exploite cinq chaînes de télévision, deux stations de radio, trois journaux et 17 sites numériques.

Secteur Production de spectacles