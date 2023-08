ZoomInfo Technologies Inc. fournit, par l'intermédiaire de ses filiales, des renseignements sur les marchés et une plateforme d'engagement pour les équipes de vente et de marketing. Sa plateforme basée sur le nuage fournit des renseignements et des analyses afin d'offrir aux professionnels des ventes et du marketing des informations et des aperçus sur les organisations et les professionnels qu'ils ciblent. Sa plateforme s'appuie sur des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour traiter divers événements de données brutes et les affiner en informations exploitables. Sa plateforme recueille, traite et vérifie en permanence les données provenant de sources publiques afin de créer les informations. La société dessert divers secteurs verticaux, notamment les logiciels, les services aux entreprises, la fabrication, les télécommunications, les services financiers et les assurances, le commerce de détail, les médias et l'Internet, les transports, l'éducation, l'hôtellerie, les soins de santé et l'immobilier. Elle fournit également un outil de gestion de la qualité des données qui automatise les opérations de vente, de marketing et de revenu tout au long du cycle de vie du client.

Secteur Services et conseils en informatique