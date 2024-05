ZoomInfo Technologies Inc. fournit, par l'entremise de ses filiales, une plateforme d'intelligence et d'engagement pour les équipes de vente et de marketing. La plateforme de la société, basée sur le cloud, fournit des outils de travail avec des informations intégrées, précises et complètes sur les organisations et les professionnels afin d'aider les utilisateurs à identifier les clients cibles et les décideurs. Son système d'exploitation basé sur le cloud pour les professionnels du chiffre d'affaires fournit des informations et des analyses complètes et précises sur les organisations et les professionnels qu'ils ciblent, pour les ventes, le marketing, les opérations et les professionnels du recrutement. La société fournit des informations à grande échelle en s'appuyant sur un moteur alimenté par l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) qui recueille des données provenant de millions de sources et les normalise, les associe à des entités, les vérifie, les nettoie et les applique aux entreprises et aux personnes à grande échelle. L'entreprise agrège et extrait des types de données distincts.

Secteur Services et conseils en informatique