ZoomInfo Technologies Inc. offre, par l'entremise de ses filiales, une plateforme d'intelligence et d'engagement pour les équipes de vente et de marketing. Sa plateforme basée sur le cloud fournit des informations et des analyses aux professionnels de la vente, du marketing, des opérations et du recrutement sur les organisations et les professionnels qu'ils ciblent. Elle fournit un moteur alimenté par l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) qui recueille des données provenant de millions de sources et standardise, associe à des entités, vérifie, nettoie et applique les données traitées aux entreprises et aux personnes à l'échelle. Il agrège et extrait des types de données distincts, tels que les revenus, les sites, les technologies, les mots-clés, les informations de contact, y compris les adresses électroniques, les titres et les numéros de téléphone, et bien d'autres encore, à partir de diverses sources publiques et propriétaires. Elle dessert divers secteurs verticaux, notamment les logiciels, les services aux entreprises, l'industrie manufacturière et les télécommunications.

Secteur Services et conseils en informatique