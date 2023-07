Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels de construction. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements de construction (94,2%) : machines de béton, camions-grues, grues à chenilles, grues à tour, engins routiers et d'entretien des routes (moto-niveleuses, rouleaux compresseurs, fraiseuses à froid de revêtement), foreuses rotatives, chasse-neige, matériels de terrassement (chargeuses à chenilles, bouteurs et excavateurs), machines de manutention de matériaux, etc. ; - machines agricoles (4,1%) : moissonneuses, laboureuses, cultivateurs, tracteurs, machines de séchage, etc. ; - services financiers (1,7%). 94,1% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Véhicules et machines lourdes