ZoomMed Inc. est une société canadienne qui construit et exploite le réseau de communication ZoomMed, un réseau d'échange d'informations cliniques interopérables entre les médecins et les divers autres intervenants du secteur des soins de santé, tels que les pharmaciens, les spécialistes, les sociétés pharmaceutiques et les assureurs privés. Les produits de la société comprennent ZRx Prescriber pour les médecins, ZRx Prescriber pour HER et PraxisLab pour la chaîne de pharmacies. Pour les prescripteurs en ligne, la solution ZRx Prescriber basée sur le cloud computing analyse dynamiquement les habitudes de prescription de chaque utilisateur et affiche le médicament attendu approprié. En outre, ses fonctionnalités PREEMPTIVE permettent aux médecins de rédiger des ordonnances lisibles et sécurisées plus rapidement qu'avec un stylo. PraxisLab est une application basée sur le cloud, sécurisée et intuitive, utilisant un design ergonomique qui nécessite une formation minimale.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés