BROSSARD, Québec, 27 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZoomMed Inc. (la « Société » ou « ZoomMed ») est fière d’annoncer que son conseil d’administration a ratifié à l’unanimité un accord visant la vente à la société publique Groupe KDA Inc. (« Groupe KDA ») par ZoomMed Médical Inc., une société détenue en propriété exclusive par la Société, notamment de tous ses droits, titres et intérêts dans le Prescripteur ZRx, y compris toute sa propriété intellectuelle s’y rapportant, en contrepartie (la « Contrepartie ») de l’émission de 10 000 000 d’actions de Catégorie A (TSXV : KDA) du capital social de Groupe KDA (la « Transaction » ou la « Vente des actifs »). Cette Vente des actifs constitue pour ZoomMed Médical et la Société la vente de la quasi-totalité de leurs actifs respectifs. La Transaction sera réalisée suivant la satisfaction ou la renonciation de toutes les conditions de clôture prévues à la convention d’achat d’actifs, incluant l’approbation par les actionnaires de la Société de la résolution approuvant la Vente des actifs. ZoomMed et Groupe KDA sont des parties qui traitent à distance.



« La Société a généré des faibles flux de trésorerie d’exploitation depuis de nombreuses années et la Société a trouvé en Groupe KDA, déjà partenaire d’affaires de ZoomMed qui connaît bien ses activités, un acquéreur qui possède l’expertise ainsi que les ressources financières, humaines et matérielles afin de poursuivre les opérations de ZoomMed », déclare M. Yves Marmet, Président et Chef de la direction de ZoomMed.

La Société cessera d’avoir des activités opérationnelles suivant la Vente des actifs et ses actifs seront principalement constitués d’espèces ou quasi-espèces. En conséquence, le Conseil d’administration et la direction de la Société entendent, dans le meilleur intérêt de la Société, distribuer, suivant la réalisation de la Vente des actifs, aux actionnaires de la Société jusqu’à la totalité de la Contrepartie reçue dans le cadre de la Transaction à une valeur marchande présumée au moment du paiement de la distribution (ci-après définie la « Distribution »), ce qui représentera une portion significative de ses actifs suivant la Vente des actifs, sujet à l’obtention des approbations applicables des autorités réglementaires, et de traiter cette Distribution en actions comme une réduction du compte capital déclaré des actions ordinaires de la Société.

Suivant la Vente des actifs, la Société va poursuivre son évaluation de différentes alternatives stratégiques, notamment la possible conclusion d’une transaction fondamentale; aucune de celles-ci n’a encore été déterminée.

Par ailleurs, la Société annonce qu’elle tiendra l’assemblée annuelle et extraordinaire de ses actionnaires le 25 juillet 2023 à 10 h 00, au Centre Sheraton Montréal (salle Kafka-Lamartine), 1201 Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, telle que prévue et décrite à la circulaire de sollicitation de procurations.

Pour toute information additionnelle sur ZoomMed, veuillez communiquer avec M. Yves Marmet, Président et Chef de la direction à l’adresse courriel : info@zoommed.com ou visitez notre site internet au www.zoommed.com .

Les déclarations effectuées dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont de nature prospective et le lecteur est avisé que telles déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs, et que les évènements ou résultats réels pourront varier matériellement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.