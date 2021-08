zooplus AG : En phase d'approche d'une résistance majeure 09/08/2021 | 11:31 Jordan Dufee 09/08/2021 | 11:31 achat En cours

Cours d'entrée : 287.4€ | Objectif : 340€ | Stop : 257€ | Potentiel : 18.3% Sous la zone de résistance actuellement testée, le potentiel apparaît limité pour zooplus AG. La configuration de la valeur suggère néanmoins la rupture de ce niveau.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 340 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 91.88 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Sous-secteur Détaillants d'animaux domestiques et de fournitures pour animaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ZOOPLUS AG 70.20% 2 427 CHEWY, INC. 1.39% 37 861 PETCO HEALTH AND WELLNESS C.. 0.00% 5 211 PETS AT HOME GROUP PLC 12.69% 3 250 PET CENTER COMÉRCIO E PARTI.. 40.31% 2 000 MUSTI GROUP OYJ 49.55% 1 438 BOQII HOLDING LIMITED -43.38% 266

Données financières EUR USD CA 2021 2 095 M 2 457 M - Résultat net 2021 22,3 M 26,1 M - Tréso. nette 2021 61,2 M 71,8 M - PER 2021 93,4x Rendement 2021 - Capitalisation 2 066 M 2 427 M - VE / CA 2021 0,96x VE / CA 2022 0,81x Nbr Employés 793 Flottant 76,6% Prochain événement sur ZOOPLUS AG 17/08/21 Premier semestre 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Cloture 289,00 € Objectif de cours Moyen 250,08 € Ecart / Objectif Moyen -13,5% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Cornelius Patt Chief Executive Officer Andreas Maueröder Chief Financial Officer Karl-Heinz Holland Chairman-Supervisory Board Mischa Ritter Chief Operating Officer Norbert Stoeck Member-Supervisory Board