ZOOPLUS AG : JP Morgan favorable sur le dossier

Données financières EUR USD CA 2020 1 768 M 2 067 M - Résultat net 2020 6,37 M 7,45 M - Dette nette 2020 4,33 M 5,06 M - PER 2020 196x Rendement 2020 - Capitalisation 1 102 M - - VE / CA 2020 0,63x VE / CA 2021 0,55x Nbr Employés 735 Flottant 80,1% Tendances analyse technique ZOOPLUS AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 149,60 € Dernier Cours de Cloture 154,20 € Ecart / Objectif Haut 29,7% Ecart / Objectif Moyen -2,98% Ecart / Objectif Bas -57,8% Dirigeants Nom Titre Cornelius Patt Chief Executive Officer Christian Robert Stahl Chairman-Supervisory Board Mischa Ritter Chief Operating Officer Andreas Maueröder Chief Financial Officer Norbert Stoeck Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ZOOPLUS AG 80.56% 1 295 CHEWY, INC. 121.10% 26 400 TRACTOR SUPPLY COMPANY 62.55% 17 653 ULTA BEAUTY -5.32% 13 499 NEXT PLC -13.99% 9 988 GRANDVISION N.V. -13.38% 7 077