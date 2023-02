Fressnapf veut se développer principalement à l'étranger

KREFELD (dpa-AFX) - Fressnapf, la plus grande chaîne allemande de magasins pour animaux domestiques, veut se développer à l'avenir surtout à l'étranger. Le fondateur et propriétaire de Fressnapf, Torsten Toeller, a déclaré à l'agence de presse allemande que l'entreprise prévoyait d'ouvrir environ 120 nouveaux magasins en Europe cette année. Selon lui, seule une vingtaine de ces nouvelles ouvertures devraient concerner le marché domestique allemand.

"La majeure partie de la croissance et une croissance plus forte auront lieu dans les autres pays européens", a déclaré Toeller. En Allemagne, Fressnapf exploitait 947 magasins à la fin de l'année dernière. Au total, l'entrepreneur estime qu'il y a encore de la place pour environ 150 nouveaux magasins Fressnapf en République fédérale. "Il pourrait y avoir environ 1100 magasins à la fin", a déclaré l'entrepreneur. Mais le leader du marché allemand estime que le plus grand potentiel réside dans la modernisation des magasins déjà existants. De toute façon, il est de plus en plus difficile de trouver des emplacements appropriés pour de nouveaux magasins. "Cela ressemble à la recherche d'une épingle dans une botte de foin".

Selon Toeller, Fressnapf veut également renforcer sa position sur le marché allemand et européen dans le commerce en ligne. "Nous savons que nous devons rattraper notre retard dans ce domaine", a-t-il déclaré./rea/DP/zb