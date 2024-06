ZOOZ Power Ltd. a annoncé que sa solution innovante de gestion et d'augmentation de la puissance a été installée et est opérationnelle sur un deuxième site sur la Route 6, l'autoroute transisraélienne, après le déploiement de son premier booster de station Dor-Alon en mai 2024. Ces nouvelles installations sont le fruit d'une joint-venture entre ZOOZ Power, Dor-Alon, l'un des principaux opérateurs de réseaux de stations-service, et Afcon Electric Transportation en Israël. Le système de ZOOZ Power fonctionne en gérant dynamiquement la charge tout en utilisant l'énergie cinétique stockée pour compléter l'approvisionnement limité du réseau, en maximisant l'utilisation de l'infrastructure sans mises à niveau coûteuses, et en augmentant les opportunités de revenus pour le propriétaire du site.

Ces sites sont les premiers au monde où quatre chargeurs ultra-rapides de 150 kW sont stimulés par la technologie du volant d'inertie tout en étant alimentés par une connexion au réseau de 300 kW seulement, ce qui évite de devoir moderniser le site pour obtenir une connexion de 600 kW. Ils permettront de répondre à la demande croissante de capacités de charge ultra-rapide et d'améliorer les services offerts aux conducteurs de véhicules électriques le long de l'une des routes les plus fréquentées d'Israël.