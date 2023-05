Les ventes de Zotefoams augmentent de 15%, les prévisions pour l'année entière restent inchangées

Zotefoams PLC - producteur de technologie de matériaux cellulaires basé à Croydon, en Angleterre - note une activité commerciale "forte" au cours des quatre mois se terminant le 30 avril, avec des ventes en hausse de 15% par rapport à l'année précédente et une croissance continue des revenus bénéficiant de "prix, d'initiatives d'efficacité opérationnelle et d'un dollar américain plus fort". Les ventes de mousses polyoléfines ont augmenté de 14%, les ventes de produits à haute performance ont augmenté de 19%. L'entreprise prévoit une nouvelle croissance des ventes du portefeuille de produits à haute performance et affirme que ses prévisions pour l'ensemble de l'année restent inchangées.

David Stirling, directeur général, déclare : "L'entreprise a des possibilités de croissance dans un certain nombre de marchés HPP, et de meilleures marges dans les mousses de polyoléfines reflètent les mesures de gestion des prix et des coûts prises au cours de l'année écoulée. Grâce à une bonne génération de trésorerie et à une bonne gestion, l'entreprise est bien placée pour poursuivre sa croissance."

Cours actuel de l'action : 373,64 pence, en hausse de 2,4%.

Variation sur 12 mois : en hausse de 31

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

