Zotefoams plc est une entreprise spécialisée dans la technologie des matériaux cellulaires. Elle fabrique et vend des mousses et concède des licences sur des technologies connexes pour des marchés spécialisés dans le monde entier. Ses segments comprennent les mousses de polyoléfines, les produits de haute performance (HPP) et MuCell Extrusion LLC (MEL). Les mousses de polyoléfines sont fabriquées à partir de résines homopolymères et copolymères oléfiniques. La résine la plus couramment utilisée est le polyéthylène. Le segment HPP comprend des produits fabriqués à partir de trois types de polymères : le fluoropolymère de polyfluorure de vinylidène (PVDF), le polyamide (nylon) et les élastomères thermoplastiques. Les mousses sont vendues sous la marque ZOTEK, tandis que les produits d'isolation technique fabriqués à partir de certains matériaux sont commercialisés sous la marque T-FIT. Le segment MEL octroie des licences pour la technologie des mousses microcellulaires et vend les machines correspondantes. Il développe également une solution entièrement circulaire pour les emballages à barrière mono-matériau, qu'il a baptisée ReZorce. Il dessert des marchés tels que l'automobile, l'aérospatiale, la chaussure, les sports et les loisirs, le bâtiment et la construction, entre autres.

Secteur Produits chimiques de base