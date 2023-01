La misère du marché inflige aux fonds souverains un revers historique en 2022 -étude

Le rapport sur les véhicules d'investissement publics établi par le spécialiste du secteur Global SWF a révélé que la valeur des actifs gérés par les fonds souverains a chuté de 11 500 milliards de dollars à 10 600 milliards de dollars, tandis que celle des fonds de pension publics est tombée de 22 100 milliards de dollars à 20 800 milliards de dollars.

Diego López, de Global SWF, a déclaré que le principal moteur avait été les corrections "simultanées et significatives" de plus de 10 % subies par les principaux marchés obligataires et boursiers, une combinaison qui ne s'était pas produite depuis 50 ans.

Cela s'est produit alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix des matières premières et a poussé les taux d'inflation, déjà en hausse, à des sommets inégalés depuis 40 ans. En réponse, la Réserve fédérale américaine et d'autres grandes banques centrales ont augmenté leurs taux d'intérêt, ce qui a provoqué un effondrement des marchés mondiaux.

"Ce sont des pertes sur papier et certains des fonds ne les verront pas se réaliser dans leur rôle d'investisseurs à long terme", a déclaré M. López. "Mais c'est assez révélateur du moment que nous vivons".

Le rapport, qui a analysé 455 investisseurs publics avec un total de 32 000 milliards de dollars d'actifs, a constaté que l'ATP du Danemark avait connu l'année la plus difficile de tous, avec une chute estimée à 45 % qui a fait perdre 34 milliards de dollars aux retraités danois.

Malgré toutes ces turbulences, l'argent que les fonds ont dépensé pour acheter des entreprises, des biens immobiliers ou des infrastructures a tout de même bondi de 12 % par rapport à 2021.

Un montant record de 257,5 milliards de dollars a été déployé à travers 743 transactions, les fonds souverains ayant également conclu un nombre record de "méga-deals" de plus d'un milliard de dollars.

Le fonds GIC de Singapour, doté de 690 milliards de dollars, est arrivé en tête du classement, dépensant un peu plus de 39 milliards de dollars dans 72 transactions. Plus de la moitié de cette somme a été investie dans l'immobilier, avec une nette préférence pour les propriétés logistiques.

En fait, cinq des dix plus gros investissements jamais réalisés par des investisseurs publics ont eu lieu en 2022, en commençant en janvier lorsqu'un autre véhicule singapourien, Temasek, a dépensé 7 milliards de dollars pour acheter la société de test, d'inspection et de certification Element Materials au fonds d'investissement privé Bridgepoint.

En mars, la société canadienne BCI a ensuite accepté d'acquérir 60 % de la branche britannique National Grid Gas Transmission and Metering avec Macquarie. Deux mois plus tard, le fonds de capital-investissement italien CDP a dépensé 4,4 milliards de dollars pour Autostrade per l'Italia aux côtés de Blackstone et Macquarie.

"Si les marchés financiers continuent de chuter en 2023, il est probable que les fonds souverains continueront de 'chasser les éléphants' comme moyen efficace de répondre à leurs exigences en matière d'allocation de capital", indique le rapport.

Il conseille aux fonds souverains du Golfe, tels que ADIA, Mubadala, ADQ, PIF, QIA, de devenir beaucoup plus actifs dans le rachat d'entreprises occidentales, ayant reçu d'importantes injections d'argent provenant des revenus pétroliers au cours de l'année dernière.