Ericsson fait mieux que prévu au quatrième trimestre grâce à la 5G

STOCKHOLM (Reuters) - Ericsson a fait état vendredi de bénéfices pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes du marché, porté par les fortes ventes d'équipements 5G et les mesures de restrictions prises dans plusieurs pays à l'encontre de son rival chinois Huawei.

Le titre de l'entreprise suédoise grimpait de plus de 8% dans la matinée à la Bourse de Stockholm.

Ericsson vend plus et avec des marges plus élevées. La marge brute s'élève à 40,6% au quatrième trimestre, retrouvant des niveaux d'il y a dix ans, contre 36,8% l'année précédente.

La division réseaux, principale activité du groupe, a notamment vu sa marge grimper à 43,5% contre 41,1% un an plus tôt, avec un chiffre d'affaires en hausse de 20%.

"La concurrence dans notre secteur est toujours féroce et l'astuce consiste à être en avance sur la courbe des coûts", a déclaré le directeur financier, Carl Mellander, à Reuters.

"Une grande partie de l'argent que nous investissons dans la recherche et développement (R&D) sert non seulement à améliorer les fonctionnalités et les caractéristiques [de nos produits], mais aussi à réduire la structure des coûts", a-t-il ajouté.

Ericsson a réalisé une marge d'exploitation de 12,5% en 2020, atteignant avec deux ans d'avance son objectif compris entre 12% à 14% fixé pour 2022.

"Les objectifs de 2022 sont tout simplement trop bas", a déclaré Christer Gardell, co-fondateur du fonds Cevian Capital, un actionnaire du groupe. "Ericsson a beaucoup plus à donner".

Au quatrième trimestre, le bénéfice opérationnel ajusté a atteint 11 milliards de couronnes suédoises (1,09 milliard d'euros), contre 6,5 milliards de couronnes un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 8,58 milliards de couronnes, selon un consensus établi par Refinitiv.

Le chiffre d'affaires total du groupe a également battu les estimations, augmentant de 5% pour atteindre 69,6 milliards de couronnes.

"Cela reflète le maintien de niveaux d'activité élevés en Amérique du Nord et en Asie du Nord-Est, ainsi qu'en Europe, où nous avons encore augmenté notre part de marché", a déclaré le directeur général Börje Ekholm.

En Chine en particulier, Ericsson, contrairement à son rival nordique Nokia, a obtenu des contrats d'équipements radio 5G de la part des trois plus grands opérateurs de télécommunications chinois.

Ericsson avait averti que la décision de la Suède d'exclure les fournisseurs chinois de ses réseaux 5G pourrait lui créer des problèmes dans le pays. Mais le directeur financier Carl Mellander a dit ne pas avoir vu d'impact important jusqu'à présent.

Le groupe, qui a critiqué l'interdiction suédoise sur les équipementiers chinois, a également réfuté les informations de presse selon lesquelles il aurait menacé de quitter la Suède.

"Nous resterons une entreprise domiciliée en Suède", a indiqué Carl Mellander à Reuters.

(version française Charles Regnier, édité par Blandine Hénault)

par Supantha Mukherjee