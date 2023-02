Exclusif - Le concepteur chinois de puces Unisoc cherche à lever 1,5 milliard de dollars en financement privé -sources

Unisoc a approché plusieurs fonds d'investissement soutenus par l'État pour ce tour de table, en exploitant l'intérêt accru des investisseurs locaux pour l'industrie chinoise des puces, qui se prépare à être plus autonome face à la pression des États-Unis, ont indiqué les personnes.

L'une de ces personnes a déclaré que la société avait pour objectif de dresser une liste restreinte d'investisseurs d'ici la mi-mars, et de clôturer le tour de table d'ici la fin juin, en vue d'une éventuelle cotation nationale. La société a annoncé qu'elle levait des fonds la semaine dernière, et son secrétaire du conseil d'administration, Jia Shaoxu, a déclaré qu'elle utiliserait les fonds pour améliorer sa technologie et la compétitivité de ses produits, selon son compte officiel WeChat. Elle n'a pas divulgué le montant.

Cette levée de fonds intervient alors que la Chine intensifie ses efforts pour stimuler son secteur national des puces et que le président chinois Xi Jinping exhorte le pays à devenir plus autosuffisant sur le plan technologique.

Washington a mis en place une série de contrôles à l'exportation pour ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin, y compris des mesures visant à limiter l'accès de la Chine aux outils américains de fabrication de puces et à la couper de certaines puces fabriquées partout dans le monde avec des équipements américains.

Les entreprises chinoises ciblées par l'administration Biden comprennent le plus grand fabricant de puces du pays, Semiconductor Manufacturing International Corp, et le fabricant de puces mémoire Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC).

Unisoc est contrôlée par la société de capital-investissement Wise Road Capital, qui a repris l'entreprise en 2022 après que Tsinghua Unigroup, son ancienne société mère, ait fait face à la faillite.

Basée à Shanghai, Unisoc est en concurrence avec Qualcomm Inc, MediaTek Inc et Samsung Electronics Co Ltd, et son portefeuille de produits comprend des processeurs mobiles pour smartphones, ainsi que des puces plus simples pour les appareils connectés à Internet.

Elle fait des affaires dans 133 pays, selon son site Web. Bien que ses ventes soient faibles par rapport à celles de ses rivaux, la part de l'entreprise sur le marché mondial des processeurs mobiles a augmenté pour atteindre environ 10 % d'ici 2022, selon Counterpoint Research.

Dans sa déclaration du 8 février, elle a ajouté qu'elle avait atteint un chiffre d'affaires de 14 milliards de yuans en 2022. Une déclaration de juillet 2022 indiquait qu'elle avait des revenus de 11,7 milliards de yuans en 2021.

Outre Wise Road, les actionnaires de la société comprennent également le fonds d'investissement chinois soutenu par l'État pour les puces (connu sous le nom de "Big Fund"), qui détient une participation de 13 % dans la société, ainsi qu'Intel Capital, qui conserve une participation de 11 % dans la société via un investissement de 2014.