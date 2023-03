L'Allemagne envisage d'interdire à Huawei et ZTE l'accès à certaines parties du réseau 5G-source

BERLIN, 7 mars (Reuters) - L'Allemagne envisage d'interdire aux opérateurs de télécommunications d'utiliser certains composants fabriqués par les groupes chinois Huawei et ZTE dans le réseau 5G pour des raisons de sécurité, a déclaré une source gouvernementale.

Les médias allemands avaient rapporté lundi, citant des sources, que l'interdiction pourrait inclure des composants déjà intégrés dans les réseaux, obligeant les opérateurs à les retirer et à les remplacer.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a confirmé que le gouvernement allemand, qui est en train de réévaluer ses relations avec la Chine, son principal partenaire commercial, procédait à un examen général des fournisseurs de technologies de télécommunications.

Aucun opérateur n'a toutefois encore été interdit d'utiliser certains composants d'entreprises chinoises dans ses réseaux 5G, a précisé le porte-parole.

"Le principal changement est que ces contrôles stricts des risques potentiels pour la sécurité s'appliquent désormais aussi aux composants existants dans les réseaux de télécommunications", a déclaré le porte-parole, ajoutant que les opérateurs ne seraient pas indemnisés pour les pièces qui doivent être retirées du réseau et remplacées.

Un document du ministère de l'Intérieur, consulté par Reuters, indique qu'un fournisseur spécifique pourrait se voir interdire la fourniture de composants critiques s'il est considéré comme étant directement ou indirectement contrôlé par le gouvernement d'un autre État.

Certains détracteurs de Huawei et ZTE affirment que leurs liens avec les services de sécurité chinois pourraient faciliter l'espionnage par Pékin, une accusation que les entreprises et le gouvernement chinois rejettent et considèrent comme motivée par un désir de soutenir des rivaux non chinois.

Un porte-parole de Huawei s'est abstenu mardi de commenter ces informations, tout en ajoutant que le groupe avait un "très bon bilan en matière de sécurité" au cours de ses 20 années de fourniture de technologies à l'Allemagne et au reste du monde.

Un porte-parole de ZTE a déclaré qu'aucune preuve n'avait été produite pour suggérer que ses produits n'étaient pas sûrs, et a dit qu'il accueillait favorablement un examen externe.

