Le Canada va interdire les équipements 5G de Huawei/ZTE, rejoignant ainsi les alliés des Five Eyes

"Nous avons l'intention d'exclure Huawei et ZTE de nos réseaux 5G", a déclaré le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, aux journalistes à Ottawa. "Les fournisseurs qui ont déjà installé cet équipement seront tenus de cesser de l'utiliser et de le retirer en vertu des plans que nous annonçons aujourd'hui."

M. Champagne a ajouté que les entreprises qui devront retirer leur équipement 5G d'ici juin 2024 ne seront pas remboursées. Les entreprises utilisant leur équipement 4G devront le retirer d'ici la fin de 2027.

La décision - largement attendue - avait été retardée en raison des tensions diplomatiques avec la Chine. Le reste du réseau Five Eyes - qui comprend le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande - a déjà interdit ces équipements.

En septembre 2018, le Canada a d'abord annoncé qu'il examinerait les éventuelles menaces pour la sécurité nationale liées à l'adoption de l'équipement Huawei.

Puis, en décembre de la même année, la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada sur la base d'un mandat américain, créant un long différend avec la Chine qui s'est finalement terminé en septembre dernier avec la libération de Meng.

Après l'arrestation de Meng, deux Canadiens ont été arrêtés par Pékin et accusés d'espionnage. Les deux hommes ont été libérés le même jour que Meng.

Aujourd'hui, les tensions diplomatiques entre la Chine et le Canada se sont quelque peu apaisées. Mercredi, la Chine a supprimé une restriction de trois ans sur les importations de graines de canola canadiennes, renversant ce qui était considéré comme une mesure de rétorsion pour l'arrestation de Meng.

La décision de jeudi intervient après que les entreprises de télécommunications au Canada ont déjà choisi d'utiliser le matériel 5G d'autres entreprises.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine au Canada a déclaré que les prétendues préoccupations de sécurité étaient un "prétexte pour une manipulation politique" et a accusé le Canada de travailler avec les États-Unis pour supprimer les entreprises chinoises.

Alykhan Velshi, vice-président des affaires commerciales de Huawei au Canada, a déclaré dans une interview accordée à la Canadian Broadcasting Corp que l'entreprise attend toujours d'entendre "quel genre de menaces pour la sécurité nationale ils pensent que Huawei pose".

M. Velshi a déclaré que Huawei compte encore 1 500 employés au Canada, principalement dans le domaine de la recherche et du développement, et vend des produits tels que des téléphones mobiles, et qu'elle continuerait à le faire.

ZTE n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En 2020, Bell Canada et son rival Telus Corp - deux des plus grands fournisseurs de services sans fil - ont fait équipe avec le Suédois Ericsson et le Finlandais Nokia Oyj pour construire des réseaux de télécommunications de cinquième génération (5G), délaissant Huawei pour le projet malgré l'utilisation du matériel 4G de Huawei.

En plus de l'interdiction, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que le Canada rédigerait une nouvelle législation pour protéger les infrastructures essentielles des secteurs des finances, des télécommunications, de l'énergie et des transports contre les cybermenaces.