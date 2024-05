ZTE Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de solutions de télécommunications. Le CA par marché se répartit comme suit : - opérateurs de réseaux câblés et mobiles (73%) : vente de systèmes et d'équipements réseaux (routeurs, commutateurs, modems, serveurs, produits WLAN, passerelles Ethernet, systèmes d'accès à large bande, produits optiques, etc.) ; - particuliers (15,9%) : fabrication et vente d'appareils mobiles (smartphones, téléphones, tablettes, terminaux de jeux vidéo mobiles, projecteurs intelligents, appareils photo, modems mobiles très haut débit, etc.) ; - entreprises et organisations gouvernementales (11,1%) : conception et développement de solutions d'informatisation, de systèmes d'interconnexion et de transmission de données, de solutions de centres de données, de systèmes de vidéosurveillance, d'équipements de visioconférences, de produits réseaux, d'architectures de cloud computing, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (67,1%), Asie (14,5%), Europe-Amériques-Océanie (13,6%) et Afrique (4,8%).

Secteur Communications et réseautage