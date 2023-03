Qualcomm en conflit avec les autorités antitrust de l'UE au sujet des rabais accordés à Huawei et ZTE

Le fabricant américain de puces plaide sa cause devant le Tribunal de première instance, la deuxième plus haute instance européenne, après avoir gagné son combat pour annuler une amende antitrust de l'UE de 997 millions d'euros dans le cadre d'une autre affaire l'an dernier

La Commission européenne a infligé l'amende à Qualcomm en 2019, l'accusant d'avoir pratiqué des prix d'éviction en vendant ses puces pour dongles Internet mobiles à un prix inférieur au prix de revient entre 2009 et 2011, afin de contrecarrer le fabricant britannique de logiciels pour téléphones Icera, qui fait désormais partie de Nvidia Corp.

Le gendarme européen de la concurrence a déclaré qu'une analyse des prix pratiqués par Qualcomm montrait que l'entreprise vendait certaines de ses puces à Huawei et ZTE à un prix inférieur à leur coût de revient, les rabais et remises faisant baisser les prix finaux.

L'avocat de Qualcomm a réfuté cette analyse le deuxième jour d'une audience de trois jours.

"La Commission aurait dû appliquer le test du prix et du coût sur une période plus longue et plus significative. Si la Commission avait apporté ces deux simples corrections, vous n'auriez pas constaté de prédation ", a déclaré Athina Kontasakou au tribunal.

Elle a déclaré que la Commission avait eu tort de considérer les paiements forfaitaires annuels effectués par Qualcomm à ses clients comme des remises et des rabais cachés.

Martin Farley, avocat de la Commission, a défendu son analyse des prix de Qualcomm comme étant "fondamentalement correcte et solide".

"Toutes les décisions que la Commission a prises dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour calculer les coûts ont été prises pour s'assurer qu'elles reflétaient la réalité", a-t-il déclaré aux juges.

La Cour statuera dans les prochains mois. L'affaire est T-671/19 Qualcomm/Commission.

(1 dollar = 0,9341 euro)