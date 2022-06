Reuters et Dow Jones demandent l'ouverture des dossiers de l'affaire ZTE.

ZTE, l'un des principaux fabricants d'équipements de télécommunications au monde, a plaidé coupable en 2017 d'avoir conspiré pour violer les lois américaines sur l'exportation en expédiant illégalement des marchandises américaines en Iran.

Dans le cadre d'un accord avec les procureurs, l'entreprise a payé une pénalité historique de 892 millions de dollars et a accepté une mise à l'épreuve et une surveillance pendant trois ans, une durée prolongée de deux autres années avant de prendre fin en mars.

Pendant la période de probation, presque toutes les audiences et la plupart des dépôts dans l'affaire ont été tenus à l'écart du public.

"Pendant environ cinq ans, les affaires de cette affaire ont été menées dans un secret quasi-total", ont écrit les organisations de presse dans leur motion d'intervention et de levée des scellés. "Cette large exclusion de la presse et du public contraste fortement avec le lourd intérêt du public en matière d'accès."

Un droit d'accès existe à la fois en vertu de la common law et du premier amendement de la Constitution américaine, selon les organes de presse, qui sont représentés par le Reporters Committee for Freedom of the Press, basé à Washington.

ZTE et les procureurs américains ont indiqué qu'ils s'opposaient à la motion d'ouverture, selon le dépôt. Un porte-parole du ministère américain de la Justice s'est refusé à tout commentaire, et la société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les documents scellés comprennent les rapports d'un moniteur chargé d'évaluer le respect par la société des lois américaines sur le contrôle des exportations. Selon un accord de 2017 sur le moniteur joint à l'accord de plaidoyer, "Tous les rapports, soumissions ou autres matériaux englobés par cet accord seront déposés sous scellés et toutes les procédures judiciaires seront menées à huis clos."

Sont également scellées les factures du moniteur qui, selon les sources, atteignaient parfois des millions de dollars par mois.

En 2017, Reuters a rapporté que le moniteur, l'avocat de Dallas James Stanton, manquait d'expérience en matière de contrôle des exportations américaines lorsqu'il a été nommé par son mentor autoproclamé, le juge Ed Kinkeade de la Cour stricte Di

, le juge texan qui a présidé l'affaire https://reut.rs/3ON0ruv.

Un dossier relatif à la nomination de Stanton figure parmi ceux qui sont sous scellés.

Stanton n'a pas répondu à une demande de commentaire lundi et le cabinet du juge a déclaré qu'il ne devait pas revenir avant la semaine prochaine. En 2017, Stanton et Kinkeade n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.