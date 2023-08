ZTO Express (Cayman) Inc. est une société basée en Chine qui fournit principalement des services de livraison express par le biais de son réseau national ainsi que d'autres services logistiques à valeur ajoutée. Les services de livraison express comprennent principalement le tri des colis et le transport de ligne. La société fournit directement des services de livraison express à certaines entreprises clientes, notamment des commerçants verticaux de commerce électronique et des commerçants traditionnels, dans le cadre de la livraison de leurs produits aux consommateurs finaux. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Frêt aérien et logistique