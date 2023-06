Zueblin Immobilien Holding AG (Zueblin) est une société immobilière suisse. Elle poursuit une stratégie de création de valeur par l'achat sélectif, le redéveloppement actif et la vente de propriétés commerciales en Europe. La société est spécialisée dans la vente d'immeubles de bureaux à haut rendement énergétique situés dans des emplacements de premier ordre. Elle détient également des immeubles de commerce de détail, de commerce et de logistique. Ses principaux marchés sont la Suisse, la France et l'Allemagne, où elle se concentre sur des investissements dans quelques villes sélectionnées. La société a une société affiliée cotée en bourse, Zueblin Immobiliere France SA, dont elle détient 46,5 % des parts, et de nombreuses filiales non cotées en bourse en Suisse, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Son portefeuille se compose de bureaux, de commerces de détail, de commerces/logistique et d'autres propriétés, situés en Suisse, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Le 22 mai 2012, elle a annoncé la vente d'un immeuble de bureaux suisse d'une superficie locative de 7 586 mètres carrés.

Secteur Développement et opérations immobilières