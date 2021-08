Bénéfice net semestriel en hausse pour Zug Estates

Zurich (awp) - En dépit de revenus en fort repli, Zug Estates a vu sa rentabilité bondir au 1er semestre 2021. Reflet notamment des gains issus d'une cession et de la réévaluation du portefeuille, la société immobilière zougoise a vu son bénéfice net quasiment quadrupler en un an à 32,66 millions de francs suisses.

La performance illustre des réévaluations de portefeuille à hauteur de 12,27 millions de francs suisses, alors que celles-ci avaient pesé à hauteur de 13,61 millions sur le résultat du 1er semestre 2020, ainsi qu'un gain avant impôts de 7,32 millions d'un immeuble à Zoug, précise vendredi l'entreprise. Hors effets uniques et réévaluation, le bénéfice net a néanmoins bondi de 29,8% à 15,43 millions.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a pour sa part plus que triplé (+215,4%) à 40,64 millions de francs suisses.

Les augmentations de loyer de la majorité des baux conclus au cours des années précédentes, ainsi que la diminution des effets négatifs de la pandémie de Covid-19, ont entraîné une augmentation de 5,6% des revenus locatifs à 29,8 millions de francs suisses. En revanche, ceux du segment Hôtel & Restauration, toujours impactés par les mesures sanitaires et le recul des voyages, a diminué de 1,0 million à 2,6 millions.

Zug Estates a par contre bénéficié d'une vigoureuse demande pour les appartements en ville avec services. Au final, les revenus ont chuté de 65,7% à 36,4 millions de francs suisses.

Evoquant la suite de l'exercice, Zug Estates anticipe une hausse des revenus locatifs pour l'ensemble de l'année, malgré la persistance d'une forte incertitude prévisionnelle quant à l'évolution du segment Hôtellerie et Restauration. Le résultat d'exploitation avant amortissements et réévaluations devrait se révéler inférieur à celui de 2020 en raison de l'absence de l'effet spécial de la cession des appartements Aglaya. Le bénéfice hors réévaluations et effets uniques devrait dépasser celui de l'année précédente.

