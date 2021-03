Chute du bénéfice net pour Zug Estates en 2020

Zurich (awp) - Malgré des revenus en hausse, Zug Estates a vu sa rentabilité chuter l'an dernier. Le groupe immobilier zougois a dégagé un bénéfice net de 32,26 millions de francs suisses, en baisse de 57,6% au regard de 2019. Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est lui contracté de 38% à 43,75 millions.

Hors effet de réévaluation et éléments exceptionnels, le bénéfice net s'est inscrit à 25,87 millions de francs suisses, en repli de 17,6% sur un an, a indiqué vendredi Zug Estates. Considérés dans leur ensemble, les revenus ont en revanche augmenté de 16,6% à 140,39 millions, ceux des immeubles progressant à eux seuls de 6,1% à 57,78 millions.

Alors que les revenus des immeubles se sont révélés inférieurs aux attentes des analystes sondés par AWP, le bénéfice net s'est établi à un niveau dépassant les anticipations.

Sur l'exercice sous revue, la valeur totale du portefeuille immobilier a progressé de 2,3% à 1,65 milliard de francs suisses, reflet de la diversification de l'espace locatif du groupe. Zug Estates indique avoir pu achever la vente des derniers appartements en PPE du projet Aglaya.

Durant le semi-confinement du printemps 2020, le groupe a offert à ses locataires du commerce de détail et de la restauration des réductions de loyer entre 50 et 80%. Plus de 90% de ces locataires en ont bénéficié.

Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration les revenus ont chuté de plus de moitié.

A la faveur de la solidité de son modèle d'affaires, le groupe entend proposer aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale de relever le dividende ordinaire de 31 à 34 francs suisses par action, additionné d'un versement exceptionnel de 10 francs suisses. Le montant total reste cependant équivalent à celui de l'exercice 2019.

Evoquant l'année en cours Zug Estates table sur une poursuite de la hausse des revenus locatifs, même si les recettes liées aux segments de l'hôtellerie et de la restauration restent difficiles à prévoir en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Le résultat d'exploitation avant amortissements et réévaluations devrait être inférieur à celui de l'année dernière en raison de l'absence de l'effet unique de la vente des appartements Aglaya.

vj/jh