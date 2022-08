Zug Estates: bénéfice net semestriel en hausse

Zurich (awp) - La société immobilière Zug Estates a enregistré une hausse globale de ses résultats au premier semestre. L'entreprise zougoise cotée à la Bourse suisse a vu son bénéfice net hors réévaluation augmenter de 8,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 16,8 millions de francs suisses.

En dépit de revenus immobiliers en progression de 2,3% pour atteindre 30,4 millions, les recettes nettes ont reculé de 14,7% à 27,9 millions. "Dans le segment de l'hôtellerie et de la restauration, les ventes ont sensiblement augmenté à partir d'avril 2022, atteignant en mai et juin un niveau comparable à celui d'avant la pandémie," détaille l'entreprise vendredi dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a également reculé de 12,9% à 35,4 millions de francs suisses.

La valeur de marché de l'ensemble du portefeuille a augmenté de 0,8% pour atteindre 1,71 milliard pedant la période sous revue. Le taux de vacance au 30 juin s'est quant à lui inscrit à 3,8%, contre 4,0% au 31 décembre 2021.

Pour l'ensemble de l'exercice, Zug Estates entend toujours atteindre un bénéfice net, hors réévaluation et effets exceptionnels, de plus de 30 millions de francs suisses en dépit d'une année "marquée par la crise ukrainienne et ses conséquence sur l'environnement économique". A fin 2022, le taux de vacance devrait être ramené à moins de 2%.

ib/buc