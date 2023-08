Zug Estates Holding AG est une société basée en Suisse qui s'occupe du développement, de la vente et de la gestion de biens immobiliers dans la région de Zug, en Suisse. Elle est également la société holding du groupe Zug Estates, qui comprend les filiales à 100 % Zug Estates AG, ZEW Immobilien AG et Hotelbusiness Zug AG. La société investit dans de nombreux biens immobiliers, ainsi que dans trois immeubles de placement en construction et un terrain non bâti. Par l'intermédiaire de Hotelbusiness Zug AG, la société exploite un centre de villégiature qui comprend deux hôtels d'affaires, le Parkhotel Zug et le City Garden, ainsi que des appartements urbains avec services destinés à une clientèle d'affaires, avec une offre totale d'environ 250 unités de nuitée et une gamme de restaurants. Le portefeuille immobilier de la société se compose d'espaces résidentiels, de bureaux et de commerces de détail dans le segment moyen à supérieur du marché immobilier.

Secteur Développement et opérations immobilières