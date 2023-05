Zug Estates se verrait s'étendre au-delà de Zoug

Zurich (awp) - Dans un contexte de relèvement des taux d'intérêt, Zug Estates juge le marché immobilier suisse robuste. Les affaires se sont développées comme attendu ces derniers mois. La société immobilière n'exclut pas une expansion en dehors de sa zone cible.

Le patron Patrik Stillhart a expliqué, en interview avec AWP, être confiant dans la solidité du marché helvétique. "Il ne faut pas s'attendre en Suisse à des corrections aussi fortes que sur les marchés immobiliers étrangers".

La demande est robuste pour l'immobilier de rendement. L'appétit pour des surfaces commerciales bien situées est intacte. Le marché locatif se caractérise par une offre réduite, une très bonne demande et une immigration importante. En termes de transactions, un ralentissement de la dynamique est constaté en raison des taux plus élevés.

Pour les baux commerciaux indexés ainsi que pour le domaine résidentiel, les revenus locatifs pourront croître en cas de changement du taux d'intérêt de référence, ce qui soutiendrait les valorisations." Des dévaluations ponctuelles ne sont toutefois pas à exclues".

L'entreprise, qui a confirmé un résultat 2023 hors réévaluations et effets exceptionnels légèrement inférieur à 2022, ne prévoit pas d'acquisitions ou de cessions de poids. Elle dispose d'un potentiel dans son propre portefeuille et devrait le financer elle-même. L'acquisition de cibles intéressantes "d'un point de vue stratégique ou qui correspondent au portefeuille" est toujours possible. L'accent est mis sur le canton de Zoug, puis ceux de Zurich et Lucerne. "Une expansion au-delà de l'agglomération de Zoug est de ce fait envisageable", a ajouté le CEO.

Enfin, concernant le cours de l'action, il a évolué selon lui de manière similaire cette année à celui d'autres entreprises immobilières cotées.

