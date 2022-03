Zug Estates soigne ses résultats et relève le dividende

Zurich (awp) - Zug Estates a relevé la tête l'année dernière, après un exercice 2020 marqué par le coronavirus. La société immobilière a gonflé ses revenus locatifs, abaissé son taux de vacance et fait bondir ses résultats. Le dividende proposé est relevé.

Le bénéfice net s'est inscrit à 75,6 millions de francs suisses, plus que doublé sur un an (+134%), indique vendredi l'entreprise zougoise. Apuré de l'effet de revalorisations, cet indicateur affiche une progression de 23% à 31,8 millions de francs suisses. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a atteint 93,2 millions.

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 37,50 francs suisses par action, soit 3,50 francs suisses de plus (+10,3%) qu'au titre de 2020.

Les revenus locatifs se sont étoffés de 3,9% à 60,0 millions de francs suisses, alors que les recettes totales de la société ont plongé de 47% à 74,2 millions. En 2020, Zug Estates avait procédé à la vente de plusieurs biens, ce qui avait fait bondir son chiffre d'affaires. Cet effet est totalement absent pour l'exercice 2021. Les dépenses se sont tassées de 70% à 27,3 millions.

Le dividende et le bénéfice net dépassent les prévisions les plus optimistes des analystes interrogés par AWP. Les revenus locatifs sont dans la cible.

A fin décembre, le portefeuille immobilier affichait une valeur de 1,60 milliard de francs suisses, en hausse de 3,3% sur un an. Zug Estates revendique une amélioration de 1 point de pourcentage du taux de vacance, à 4,0%.

Pour l'exercice en cours, la direction table sur un bénéfice net hors revalorisations légèrement supérieur à 30 millions de francs suisses, soit plus ou moins stable sur un an.

