La Banque Cantonale de Zoug est une banque basée en Suisse qui opère dans la province de Zoug, fournissant à ses clients une gamme de services financiers. Les clients privés se voient proposer de l'épargne, des investissements et des financements, en plus du conseil personnalisé, de l'argent de voyage et des paiements, entre autres. Les solutions de banque privée de la société comprennent le conseil en investissement, la gestion d'actifs, le financement, le prêt sur marge, la planification du financement et les investissements. En outre, grâce à sa présence sur Internet et dans les services bancaires électroniques, la Banque est en mesure de proposer à ses clients des services de gestion de compte, des services d'investissement et des services de courtage boursier en temps réel. La Banque fournit également des services de prêts hypothécaires. La Banque opère à travers un réseau de plusieurs succursales en Suisse.

Secteur Banques