La Banque cantonale de Zoug adopte sa stratégie 2025 et se réorganise

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zoug a adopté sa stratégie 2025. Dans un communiqué publié mercredi, l'établissement annonce également une réorganisation de sa structure au 1er janvier 2022, qui prévoit notamment la création d'un département "direction d'entreprise".

Ces quatre prochaines années, l'accent sera mis sur l'augmentation des produits de commissions et de prestations, la création de plus-value pour la clientèle et l'acquisition de nouveaux clients. Sur la base de ces trois piliers stratégiques, la banque entend se profiler comme le leader du conseil bancaire dans son canton, et ce aussi bien pour les clients privés, les PME que les propriétaires, insiste le communiqué.

Concrètement, la banque entend investir dans ses 14 agences, qu'elle entend transformer ces prochaines années en des "lieux de rencontre" autour des thèmes de la banque et de la finance. Deux places d'apprentissage supplémentaires en médiamatique et en informatique devraient s'ajouter aux huit places déjà existantes chaque année.

Le nouveau département "direction d'entreprise", qui sera dans un premier temps placé sous la responsabilité du directeur général, aura pour objet le développement et la gestion de la banque conformément aux objectifs stratégiques, notamment pour les aspects de développement de l'entreprise, des ressources humaines, de la communication, du marketing, du droit et de la compliance.

La banque annonce également qu'elle a lancé un processus de recrutement d'un nouveau membre pour sa direction. Enfin, la gestion des produits et des ventes ainsi que l'ingénierie commerciale et la gestion des données seront réunies dans une nouvelle unité.

rq/