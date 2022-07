La Banque cantonale de Zoug en forme au premier semestre

Données financières () CA 2021 235 M - - Résultat net 2021 75,3 M - - Dette nette 2021 2 601 M - - PER 2021 25,7x Rendement 2021 3,26% Capitalisation 2 037 M 2 084 M - VE / CA 2020 18,2x VE / CA 2021 19,3x Nbr Employés 416 Flottant 49,7% Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hanspeter Rhyner Chief Executive Officer Andreas Janett Member-Management Board Urs Rüegsegger Chairman Jürg Voneschen Head-Operations Andreas Henseler Secretary & Head-Law & Compliance Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ZUGER KANTONALBANK AG 0.00% 2 084