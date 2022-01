Résultat solide pour la Banque cantonale de Zoug en 2021

Genève (awp) - La Banque cantonale de Zoug (ZGKB) a affiché des résultats solides en 2021. Le dividende est maintenu au même niveau que l'an dernier. L'établissement entend intensifier ses efforts de croissance dans la gestion de fortune, et ce également au-delà des frontières cantonales.

La banque a dégagé l'année dernière un résultat d'exploitation de 110,6 millions de francs suisses, en hausse de 5,8% sur un an. En raison d'allocations plus élevées aux réserves, le bénéfice net s'inscrit à 75,3 millions, en hausse de 0,7% par rapport à l'année précédente, indique la banque vendredi dans un communiqué.

Le résultat des commissions et prestations de service a affiché une croissance solide de 20,1% à 65,3 millions de francs suisses. Les opérations porteuses d'intérêt, elles, ont progressé de 1,3% à 150,8 millions. Quant au résultat du négoce, il s'est amélioré de 5,4% à 13,5 millions, après avoir chuté de 16,9% en 2020. Les actifs sous gestion ont progressé de 2,2 milliards pour atteindre 15,6 milliards.

Les charges d'exploitation se sont inscrites à 109 millions de francs suisses, en hausse de 3,8% sur un an. La banque a notamment élargi ses capacités de conseil dans la banque privée, ce qui a entraîné une hausse de la masse salariale de 3,3% à 70 millions de francs suisses. Les charges matérielles ont crû quant à elles de 5,2% à 35,8 millions de francs suisses, principalement en raison des efforts de numérisation. Le rapport coûts-revenus a reculé à 46,3%, contre 47,2% en 2020.

A la faveur de la prochaine assemblée générale, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 220 francs suisses par action, un montant inchangé par rapport à l'exercice précédent.

Profiter de la Crypto Valley

A l'issue de l'exercice sous revue, le total du bilan se chiffrait à 18,148 milliards de francs suisses, en hausse de 7,3% sur un an. Les prêts à la clientèle ont crû de 5,6% à 13,77 milliards de francs suisses, dont 13,07 milliards pour les seuls crédits hypothécaires. Ces derniers ont augmenté de 5,4%. Enfin, les dépôts de la clientèle se sont accrus de 3,4% à 10,51 milliards de francs suisses.

Au programme de 2022 figure la poursuite de l'expansion numérique de la banque, dans le cadre de sa stratégie d'entreprise 2025. Elle entend également investir dans ses succursales. Cette année, celles de Walchwil, Steinhausen et Hünenberg seront entièrement rénovées.

Les objectifs de la stratégie 2025 visent une croissance dans la gestion de fortune auprès de la clientèle pesant jusqu'à 20 millions de francs suisses. La banque vise également des clients au-delà des frontières cantonales. "Notre ambition est de devenir le numéro un en Suisse centrale", a expliqué le directeur général Hanspeter Rhyner en conférence de presse.

La banque serait bien positionnée pour y parvenir, estime le patron, renvoyant à la forte hausse des dépôts de la clientèle et au succès des produits de placement de l'établissement en 2021. Elle entend également gagner de nouveaux clients entreprises. La stratégie 2025 prévoit une croissance de 3% par an pour les recettes et de 4% pour le bénéfice d'exploitation.

Enfin, la maison entend se profiler auprès d'une catégorie d'entreprises bien représentée sur les bords du lac de Zoug, les cryptosociétés. "Nous entendons profiter de la Crypto Valley et y contribuer", a indiqué M. Rhyner. La banque évalue actuellement les prestations qu'elle pourrait offrir à ses clients dans ce domaine. Dans un premier temps, elle pourrait offrir des services de dépôt de cryptomonnaies telles que le bitcoin. Le négoce de tels produits s'avère "beaucoup plus complexe", a concédé le directeur général.

