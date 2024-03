Zumiez Inc. est un détaillant spécialisé dans l'habillement, les chaussures, les accessoires et les articles de papeterie destinés aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui s'inspirent de la mode, de la musique, de l'art et de la culture des sports d'action, du streetwear et d'autres styles de vie. La société exerce ses activités sous les noms de Zumiez, Blue Tomato et Fast Times. Elle exploite des sites de commerce électronique sur zumiez.com, zumiez.ca, blue-tomato.com et fasttimes.com.au. La société exploite environ 758 magasins, dont 608 aux États-Unis, 51 au Canada, 78 en Europe et 21 en Australie. La société possède un terrain d'une superficie d'environ 356 000 pieds carrés à Lynnwood. Elle possède un bâtiment d'environ 168 450 pieds carrés à Corona, en Californie, qui lui sert d'entrepôt national et de centre de distribution. Ses filiales comprennent Zumiez Nevada, LLC, ZIC, LLC, ZIC II, LLC, Zumiez International, LLC, Zumiez Services Inc, Zumiez Distribution LLC, Zumiez Canada Holdings Inc, Zumiez Europe Holding GmbH, Blue Tomato Schweiz GmbH, Zumiez Austria Holding GmbH et d'autres.

Secteur Détaillant habillement et accessoires