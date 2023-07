Le 11 juillet 2023, Zumiez Inc. a nommé Guy M. Harkless au conseil d'administration de la société. M. Harkless siègera en tant qu'administrateur indépendant de catégorie II, pour un mandat expirant lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de 2025 de la société. M. Harkless sera membre du comité d'audit de la société.

M. Harkless a occupé, d'août 2015 à avril 2023, des fonctions opérationnelles et stratégiques au sein de Foot Locker Inc. Plus récemment, de juillet 2020 à avril 2023, M. Harkless a dirigé les opérations nord-américaines en tant que vice-président principal et directeur général de la division Champs Sports, après avoir dirigé la filiale canadienne de Foot Lockeracos d'octobre 2017 à juin 2020 et en tant que responsable mondial de la stratégie d'entreprise d'août 2015 à septembre 2017. M. Harkless a précédemment occupé des postes de direction commerciale, catégorielle et opérationnelle pour Nike Inc. et Puma SE, notamment en dirigeant la filiale Pumaacos pour les pays du Benelux (Hollande, Belgique et Luxembourg) de janvier 2011 à janvier 2014. Avant d'occuper ces fonctions, M. Harkless a été partenaire fondateur et membre de l'équipe de direction d'AND 1 Basketball, une marque de basket-ball axée sur la performance et le style de vie, dont il a dirigé l'expansion internationale pour les régions d'Europe et d'Asie-Pacifique.

M. Harkless est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université Howard.