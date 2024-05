Zuora, Inc. propose une suite de monétisation pour les entreprises modernes. Les solutions technologiques de la société permettent aux entreprises de divers secteurs et zones géographiques de créer, de gérer et de développer une activité d'abonnement moderne, en automatisant le processus d'offre jusqu'au revenu, y compris les offres, la facturation, le recouvrement et la comptabilisation des revenus. Sa solution comprend Zuora Billing, Zuora Revenue, Zuora Payments, Zephr et Zuora Platform. Zuora Billing aide les utilisateurs à définir les conditions de paiement, à gérer les relations de facturation, à consolider la facturation entre plusieurs abonnements et à taxer les transactions. Zuora Revenue est une solution de reconnaissance des revenus et d'automatisation que les équipes comptables utilisent pour gérer leurs flux de revenus complexes. Zuora Payments est conçu pour fournir des services d'orchestration des paiements aux entreprises qui souhaitent opérer à l'échelle mondiale, en les aidant à augmenter les conversions tout en réduisant les coûts. Zephr est une plateforme d'expérience numérique pour les abonnés qui aide les entreprises, y compris celles du secteur de l'édition numérique et des médias.

Secteur Logiciels