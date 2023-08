Zuora, Inc. propose une plateforme de gestion d'abonnements basée sur le cloud. Les solutions de la société permettent aux entreprises de divers secteurs et zones géographiques de lancer, gérer et développer une activité d'abonnement, en automatisant le processus d'établissement des devis, de facturation, de recouvrement et de comptabilisation des recettes. Ses solutions comprennent Zuora Platform, Zuora Billing, Zuora Revenue et Zephr. La plateforme Zuora sert de moteur d'orchestration pour toutes les données et tous les processus d'abonnement. Zuora Billing aide les utilisateurs à définir les conditions de paiement, à gérer les relations de facturation, à consolider la facturation entre plusieurs abonnements et à taxer les transactions. Zuora Revenue est une solution de reconnaissance des revenus et d'automatisation que les équipes comptables utilisent pour gérer leurs flux de revenus complexes. Zephr est une plateforme d'expérience numérique pour les abonnés qui aide les entreprises, notamment celles du secteur de l'édition numérique et des médias. Les solutions de l'entreprise comprennent également Zuora Collect et d'autres logiciels.

Secteur Logiciels