Presse: Zur Rose envisagerait une vente et d'autres options

Zurich (awp) - Le grossiste en produits pharmaceutiques et apothicaire en ligne Zur Rose évaluerait une cession à une autre entreprise ou une sortie de la Bourse, a indiqué lundi l'agence Bloomberg, en s'appuyant sur des sources anonymes proches du dossier.

Le groupe thurgovien aurait engagé des conseillers pour évaluer ses options et aurait mené des négociations avec les sociétés d'investissement américaines KKR et Hellman & Friedman, a poursuivi Bloomberg. Un accord n'est pas attendu dans un avenir proche, vu la faible valorisation de l'entreprise et l'état du marché de la dette qui rend actuellement difficile le financement de ce genre de transaction.

Interrogé par l'agence AWP, Zur Rose a indiqué "ne pas commenter les rumeurs de marché et les spéculations".

Le groupe a dévoilé jeudi dernier des résultat semestriels moroses, sa perte nette s'étant creusée à 86,1 millions francs suisses, contre -77 millions un an plus tôt. Les recettes ont décliné de 3,4% à 963,9 millions sur les six premiers mois de 2022.

Pour cette année, la direction confirme viser un résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté entre -75 et -95 millions de francs suisses, contre -43,1 millions au premier semestre. Le franchissement du seuil de rentabilité opérationnelle ajustée est attendu en 2023.

A la Bourse suisse, cette annonce portait le titre Zur Rose qui a brièvement bondi de près de 8%. A 14h00, l'action montait de 5,3% à 64,15 francs suisses, dans un indice SPI en repli de 0,74%.

al/jh